Marketlerde 280 TL’den başlıyor 2 bin TL’ye de koli var: Ramazan kolisi raflarda

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Ramazana sayılı günler kaldı, ramazan kolileri de marketlerde, e-ticaret sitelerinde ve toptancılarda yerini aldı. Marketlerde tek veya daha fazla seçenekli ramazan kolileri var. Fiyatlar ise kolinin içeriğine göre değişiyor. Biz de marketleri dolaşarak kolilerin içeriklerini ve fiyatlarını araştırdık. Buna göre, geçen yıl en uygun fiyatlı ramazan kolisinin fiyatı 229.90 TL’den başlarken bu yıl rakam 279.95 TL. Kolilerin içerisinde ise en temel ihtiyaçlar olan pirinç, bulgur, ayçiçek yağı, şeker, makarna, un, salça, çay gibi en 11-12 kalem ürün bulunuyor. Kolilerin içeriği arttıkça fiyatlar da artıyor. Market taramalarından gördük ki, bu yıl ramazan kolisinin fiyatı 989 TL’ye kadar çıkıyor. Peki ramazan kolisi alırken nelere dikkat edilmeli? Soruyu hem toptancılara hem de market yöneticilerine yönelttik.

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TOPTANCIDA DAHA AVANTAJLI

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, bu yıl ramazan kolisi fiyatlarının geçen seneye göre ortalama yüzde 20-30 arasında arttığını belirtti. Karlı, toptancılarda talep üzerine koli hazırlandığını belirterek, “Kolide ne isteniyorsa biz de ona göre hazırlıyoruz. Bu yüzden net koli fiyatımız yok. Ancak normal bir koli 500’den TL başlar, 1.500-2 bin TL’ye kadar çıkar” dedi.

Karlı’ya göre, hazır koli alınması avantajlı değil. Karlı, “Hazır koli tavsiye etmiyoruz. Toptancıdan almak daha avantajlı ve fiyat olarak daha uyguna geliyor. Çünkü hem taze hem de görerek almak çok önemli. Görmeden ürün alınmasını tavsiye etmiyorum” diye konuştu.

HEDİYE KARTLAR TERCİH EDİLİYOR

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere ise, geçen seneye göre temel gıda ürünlerinde enflasyonun altında bir artış olduğunu ifade etti. Güzeldere, “Özellikle salça, ayçiçek yağ, bulgur, un, mercimek fiyatlarında çok artış olmadı. Paketin fiyatını yukarı taşıyan zeytin oldu. Geçen sene 270-280 TL’ye sattığımız kolilerin fiyatı bu yıl 350-360 TL oldu. Tarım ve ticaret bakanlıkları ramazanda spekülatif fiyat artışlarının önüne geçebilmek için gerekli önlemleri aldılar” dedi. Güzeldere ayrıca, en çok orta ve üst segment koli satışı yapıldığını da belirtti.

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Güzeldere’ye göre, kurumsal alımlarda son yıllarda daha çok hediye kartlar tercih edilmeye başlandı. Bunun nedenini seçeneklerin esnekliğine bağlayan Güzeldere, şunları söyledi: “Bu kartlarla hediye edilen kişi evinin ne ihtiyacı varsa alabiliyor. Erzak kolisine göre daha avantajlı oluyor. Özellikle kurumsal firmalar da bu tercihte bulunuyorlar. Kartın kullanım süresinin bir yıl olması da tercih nedenleri arasında. Çünkü tüketici ihtiyaçlarını zamana yayabiliyor.”

İÇERİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ

-Marketlerde satılan ramazan kolilerinin içeriğini baktık. Kolideki ürünleri tek tek aldığınızda fiyat koliden daha pahalıya geliyor. Bu yüzden koli için yapılan kampanyalar avantajlı denilebilir. Ancak koli kapalı. İçindeki ürünler de görülemiyor. Bu da belli bir tedirginlik yaratabiliyor. Bu nedenle içeriğin son kullanma tarihlerinin kolilerin üzerinde etiketle belirtilmesi önemli. Bu nedenle içeriğini sorgulamadan koli alınmamalı. İster toptancıda isterse markette olsun kolinin içine konulan ürünlerin gerekli denetimlerden geçmiş, içeriği güvenli oluşmasına dikkat etmek birinci

öncelik olmalı.