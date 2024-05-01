Market ve yeme içme tek çatı altında toplanıyor

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“Alışverişte Yeni Alışkanlık O” mottosuyla hizmet veren BonVeno, tüm temel ihtiyaçları müşterilerine sağlarken, aynı zamanda her öğün için pişmiş ya da pişime hazır ürünler sunuyor. BonVeno, yıl sonunda 50, beş yıl içinde ise 1.000’den fazla mağaza açmayı hedefliyor.

Yeni yatırıma ilişkin değelendirmelerde bulunan Metro Türkiye CFO’su Aslı Aracıoğlu, “Yaptığımız araştırmalarda gördük ki tüketicilerimizin hız ve pratiklik ihtiyacı gün geçtikçe artmakta. Evlerine yakın noktalarda gerçekleştirdikleri alışverişlerde hazır yemek, kahve gibi ihtiyaçlarını da giderebilmek önemli. Hem tüketime hazır yeme içme çözümlerini hem de market ürünlerini tek bir çatı altında toplayan BonVeno mağazalarımız, işte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz en yeni girişimimiz” diye konuştu.

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HEDEF BİN MAĞAZA

BonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan da, yeni nesil mağazalarda geniş ürün gamını ulaşılabilir fiyatlarla sunduklarını belirtti. Özkan, “2024 itibarıyla toplam 350 milyon TL yatırım rakamına ulaşacağız. Hedefimizde beş yılda binden fazla mağaza açmak yer alıyor. İlk BonVeno mağazamız geçen yıl haziran ayında Bostancı’da açıldı. Bugünse İstanbul’da tam 16 mağazamızla hizmetteyiz. İlk 50 mağazamızı ise İstanbul’da açmak istiyoruz” dedi.