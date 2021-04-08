Marc Faber: Türkiye’ye yatırım düşünüyorum

Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri dolayısıyla ‘Doktor kıyamet’ olarak bilinen yatırım uzmanı Marc Faber, yatırımlar için Türkiye’nin cazip olduğunu belirterek, “Türkiye’de hisse senedi almayı düşünüyordum. Almadım ve piyasada düşüş yaşandı. Fakat şimdi bazı hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünüyorum” dedi. The Gloom, Boom & Doom Report’un yayıncısı ve editörü, İsviçreli yatırımcı Faber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı ekonomilerinde hükümetlerin salgın konusunda üretimi durduran tedbirleri nedeniyle işletmelerin yüzde 30’unun bir daha açılmayacağını söyledi. Faber, yabancı yatırımcılar için Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yatırım fırsatları bulunduğunu belirterek, bazı hisse senetlerine yatırım yapmayı düşündüğünü dile getirdi.

ÇOK İYİ ARAÇ

Faber, her şeyden önce Batı dünyasının Türk şirketlerinin çok iyi yönetildiğini anlamadığını, Türk şirketlerinin Orta Asya ile iş yapabildiğini aktararak, “Eğer Orta Asya’ya açılmayı istiyorsanız Türk şirketleri çok iyi bir araç” ifadesini kullandı. Çin’in ABD ile yaşadığı gerilime rağmen hisse senedi piyasasının iyi bir performans sergilediğini ifade eden Faber, önümüzdeki dönemde Çin hisse senedi piyasasında düzeltme görülebileceğini söyledi.

HAZİNE KOLEKSİYONU

Irak ve Özbekistan’ın gelişen hisse senedi piyasaları açısından fırsatlar sunduğunu aktaran Marc Faber, “Özbekistan’da yatırımları olan bir şirketin yönetim kurulundayım. Orada yatırımlar yaptık. Üç ay içerisinde yüzde 20’nin üzerinde artış gözlemledik” diye konuştu. Faber, gelişen piyasaların, değerinin altında hisseler içeren bir hazine koleksiyonu gibi olduğuna işaret etti.

KRİPTO PARALAR

Yatırım uzmanı Faber, kripto paralara değinirken, “Bitcoin ve kripto para birimleri konusunda bana yazan iki uzmanım var. Onlar bana ‘kaybetmeyi göze aldığınız kadarını kripto para birimlerine yatırın’ dedi” ifadesini kullandı. Bazı hükümetlerin önümüzdeki dönemde kripto para birimlerini vergilendirmeye çalışacağına işaret eden eden Faber, “Tabii ki vergilendirecekler. Başarılı olan ne varsa vergilendirilir. Bu hükümetlerin demir kanunudur. Başarısız olan ne varsa da genellikle sübvanse edilir” dedi.

KEMER SIKMA GÜNDEME GELECEK

Marc Faber, gelişen ekonomilerin, salgında derin darbe alan ekonomilerini yenide ayağa kaldırmak için para musluklarını açma yoluna gittiğini belirterek, “Bence kemer sıkma yeniden gündeme gelecek. İsteyerek değil, kazara gelecek. Her ülkede para basmak, servet yanılmasına yol açar. Bir süre devam eder ama sonuçları çok kötü olur” şeklinde konuştu. Yatırımcıların yatırımlarını çeşitlendirmesinin faydalı olacağını ifade eden Faber, “Temkinli bir şekilde yatırım çeşitlendirmesi yapmak gerekiyor; farklı para birimlerinde, farklı ülkelerde, farklı hisse senetlerinde çeşitlendirmek gibi... Emlak, nakitte çeşitlendirme gibi...” diye konuştu.

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