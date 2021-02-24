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HaberlerEkonomi HaberleriManisa Prime Projesi'nde yer alan ticari alan ve 5 yıldızlı otelin işletme hakkı kiraya verilecektir
GeriEkonomi Manisa Prime Projesi'nde yer alan ticari alan ve 5 yıldızlı otelin işletme hakkı kiraya verilecektir
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Ekonomi
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Manisa Prime Projesi'nde yer alan ticari alan ve 5 yıldızlı otelin işletme hakkı kiraya verilecektir

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Manisa Prime Projesi'nde yer alan ticari alan ve 5 yıldızlı otelin işletme hakkı kiraya verilecektir
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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa Prime Projesi kapsamında yapımına devam edilen A blokta bulunan ticari alanlar ile B bloktan oluşan 5 yıldızlı otelin 25 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale, 10 Mart 2021 tarihinde saat 15:00'te Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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