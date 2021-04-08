Maliye’den risk analiziyle vergi denetimi

Vergi denetiminde kayıt dışı faaliyette bulunma riski taşıyan sektörler, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak, her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplayarak oluşturulan risk analiz sistemi yoluyla tespit edilebiliyor. Vergi Denetim Kurulu risk analiz sistemi ile incelenecek mükelleflerin seçiminde öncelikli olarak vergi kayıp ya da kaçağı riski yüksek olan mükelleflerin veya sektörlerin belirlenmesini amaçlıyor. 2020 yılında, risk analiz modeli, proje çalışmaları, görüş ve öneri raporları ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere göre yürütülen risk analiz çalışmaları sonucunda sistem üzerinden toplam 18 bin 535 mükellef incelemeye sevk edildi. 7 bin 491 mükellef analize tabi tutuldu ve analiz çalışmalarında 44 bin 839 risk unsuru bulundu.

TOPLAM 47 BİN 597 MÜKELLEF İNCELENDİ

2019 yılında yapılan çalışmalarda 23 bin 395 mükellef incelemeye sevk edilmişti. Risk analiz çalışmaları sonucunda 2 bin 108 mükellef analize tabi tutulurken, 16 bin 231 risk unsuru bulunmuştu.

Maliye Bakanlığı geçen yıl toplam 47 bin 597 mükellefi inceledi. İncelenen mükellef sayısı bir önceki yıl 40 bin 763’tü. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılı faaliyet raporunda yer verilen vergi incelemelerine göre, geçen yıl incelenen mükellefler için tarhı (ödenmesi gereken) istenen toplam vergi tutarı 24.9 milyar lira olurken, 40.3 milyar liralık da ceza kesilmesi önerildi. İncelenen mükellef sayısı 2016 yılında 49 bin 817’ydi. 2017 yılında 44 bin 182, 2018 yılında 44 bin 376, 2019 yılında da 40 bin 763 mükellef incelenmişti. 2016 yılında kesilmesi önerilen ceza 15.9 milyar, 2017 yılında 14.4 milyar, 2018 yılında 19.9 milyar ve 2019 yılında da 23.5 milyar liraydı. Kesilmesi önerilen ceza içinde vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezası ve özel usulsüzlük cezalarının hepsi bulunuyor.

TOPLAM İNCELEME SAYISI 145 BİN 202

2020 yılı faaliyet raporuna göre toplam inceleme sayısı geçen yıl 145 bin 202 oldu. Vergi Denetim Kurulu 2016 yılında 185 bin 462, 2017 yılında 119 bin 26, 2018 yılında 135 bin 103, 2019 yılında da 128 bin 420 vergi incelemesi yapmıştı.

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