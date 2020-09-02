Mali zordaki firmaların kâbusu oldu: 250 bini getir fabrikanı al!

Aralarında müteahhit, mobilya fabrikası, gıda firması, yayınevi ve sağlık tesisi sahiplerinin de olduğu 10’a yakın şirket sahibi bugünlerde kara kara düşünüyor. İçinde bulundukları nakit darboğazını aşmak için arayışa giren firma sahiplerinin, çare ararken, daha büyük bir girdabın içine düştükleri öğrenildi. Anılan firmaların hemen hepsinin ortak özelliği ise, aynı kişi tarafından dolandırdıkları iddiası.

Yaşadıkları nakit sorununu çözmek için arayışta oldukları bir dönemde, kendisini büyük bir fonun sahibi olarak tanıtan Lütfü Erkişi ile tanıştıklarını söyleyen şirket sahiplerinin ortak anlatımı ise “Hep aynı yöntemi kullanıyor. İlk olarak mali sıkıntı içindeki firmaları buluyor. ‘Borçlarınızı üstleniyorum’ diyerek ortaya çıkıyor. Şirketin içine girdikten sonra ne borçlar ödeniyor ne de şirket hisseleri bir daha alınabiliyor. Bu yüzden intiharın eşiğine gelen iş insanları oldu. Kurtarmak üzere yola çıktığı firmalar ya kapandı ya kapanmanın eşiğine geldi” yönünde.

BORSA ŞİRKETİ MANGO'YU ALDI

Bir dönem borsada işlem gören ilk hal firması olan Mango Gıda hisselerini satın alması ile gündeme gelen Erkişi’nin, İstanbul Esenyurt’taki bir inşaat firmasını 10 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Mango Gıda iflas ederken Erkişi şimdi de, Sakarya Hendek’te bulunan bir mobilya ürünleri fabrikasının sahipleri ile yaşadığı sorun ile gündemde.

‘250 BİNİ GETİR FABRİKANI AL’

Edinilen bilgilere göre 20 yıllık bir firma konumunda olan D. Mobilya Ürünleri bir süre önce mali sıkıntıya girdi. Bankalara 4-5 milyon lira borcu bulunan fabrikanın sahibi F. D., Sakarya’daki bir kişi tarafından Erkişi ile tanıştırıldı. Erkişi, tüm borçları temlik alabileceğini söyledi. Erkişi, fabrikayı da 13 milyon liraya almak istediğini söyledi.

Taraflar aralarında sözleşme imzaladı. Erkişi, 13 milyon liralık bir senet imzalayarak F. D.’ye verdi. Ancak aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen ne banka borçları ödendi ne de senet. Fabrika da kapanırken onlarca işçi de işsiz kaldı. Konuya yakın bir kaynak Erkişi’nin kendilerine “250 bin lira getirin fabrikanızı alın” dediğini öne sürdü.





'ASIL ZARARA UĞRAYAN BENİM'

Suçlamaların odağındaki isim Lütfü Erkişi ise, kimseyi dolandırmadığını asıl zarara uğrayanın kendisi olduğunu söyledi. Erkişi “Beni suçlayan bu firmalardan asıl benim alacağım var. Yaptığım işler normal. En son Sakarya’daki bu mobilya fabrikası için 250 bin lira masraf yaptım. Bu paranın ödenmesini istedim” diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu da Erkişi hakkında bir çok idari para cezası vermişti.