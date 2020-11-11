Mali disiplin korunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk mesajında enflasyonla mücadeleyi tüm araçlarıyla destekleyeceklerini belirtti. Elvan, dün TBMM’deki yemin töreninden hemen sonra bir basın açıklaması yaptı. Elvan, “Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız” dedi.

İSTİŞAREYLE HAREKET

Elvan, açıklamasında ekonomi politikalarının büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanması esasına dayandığını belirterek, “Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz” dedi.

BÜYÜME VE İSTİHDAM

“Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız” diyen Elvan, vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımların başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacağını kaydetti.



SOSYAL PROGRAM

Uygulayacakları ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşların üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta koronavirüsün olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Elvan, şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız.

MESAİYE BAŞLADI

Bakan Lütfi Elvan, meaiye de başladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Elvan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın” dedi.

‘BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU’

Maliye Bakanlığı’na atanan Lütfi Elvan dün resmen görevine başladı. Elvan önce başkanlığını yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na giderek milletvekilleriyle vedalaştı. Elvan, Komisyon’a gelirken bir gazetecinin “Devir teslim töreni gerçekleştirilecek mi?” sorusuna, “Berat Bey’in sağlık problemleri nedeniyle maalesef onu gerçekleştiremeyeceğiz. Kendisiyle görüştüm. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim. O da bize görevimizde başarılar diledi” karşılığını verdi. Bir başka gazetecinin, “Dün (önceki gün) AK Parti Genel Merkezi’nden çıkarken belli miydi bakan olacağınız?” sorusu üzerine “O zaman belli değildi, sürpriz oldu” karşılığını verdi.