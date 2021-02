Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda her biri stratejik adımlar olan dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti.



Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmasında, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya'nın Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu, bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı özen gösterdiklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılında "hava yolu halkın yolu olacak" dediğini ve bu alanda büyük bir atılımı başlattığını dile getiren Karaismailoğlu, 2003 yılında 26 olan havalimanı sayısının 56'ya yükseldiğini, iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetinin 7 merkezden 56 noktaya çıktığını ifade etti.



50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarının 127 ülkede 329 noktaya ulaştığını, 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğinin 2019 yılında 210 milyona ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



"Bakanlık olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda, her biri stratejik adımlar olan dev projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye bugün ulaşımın her modunda dünya ölçeğinde altyapı projelerini hayata geçirerek dünyada ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelmiştir. Bugünden yarınlara uzanan bu öngörülü adımlarımız, gelecek yıllar için daha zengin, daha bereketli ve daha güçlü bir Türkiye tasarlayan bir devlet aklının eseridir. Stratejik bir vizyonla yürüdüğümüz bu yolda attığımız cesur ve kararlı adımlardan geri dönmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim.

Herkes 'İşsizlik sorunu ortadan kalksın, turizm gelirleri artsın, çocuklarımız bizden daha zengin yaşasın' diyoruz. Bu da tamam ama bu dilekler de maalesef konuşarak yerine gelmiyor. İşte bu devasa yollar, bu muazzam köprüler, bu modern havaalanları, Akdeniz ve Karadeniz'e hakim limanlar, uzaya gönderdiğimiz uydular tam da bunun için. Bizler en yakından şahidiz ki, ulaştırma ve haberleşme projeleri inşa edildikleri yörelerimizde kalkınmaya ivme kazandırarak, tarımı, sanayiyi, turizmi canlandırıyorlar."



Sürekli büyüyen ekonomisi ile Malatya'nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan hava yolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını çok iyi bildiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan hava yolu yatırımlarının, bu alanda Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdiğini söyledi.



Kentin hava yolu ulaşımında 2003 yılındaki 89 bin olan yolcu sayısının 2019'da 750 bine yükseldiğini, 2020'de ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 478 bin 546'ya ulaştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Malatya'nın son 19 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiğini, ekonomisinin büyüdüğünü, refahının arttığını, daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu anlattı.



YOLCU KAPASİTESİ 2,5 MİLYONA ÇIKACAK



Hava yolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin, giderek hız kazanması nedeniyle yapılan genişletmelerin ileriye yönelik istenilen ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettiklerini, bu amaçla bugünün şartlarına uygun Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binası inşasına karar verdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Bugün de yeni terminal binamızın temelini atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Malatya'ya 9 bin 625 metrekare olan mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandıracağız. Yıllık yolcu kapasitesini 1 milyon 200 bin yolcudan 2,5 milyon yolcuya çıkaracağız. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak; 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, 301 araçlık otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahasını da inşa edeceğiz. Yani, Malatya'ya dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı yapıyoruz. 7. Ana Jet Üs Komutanlığına ait Akaryakıt Hizmetleri Takım Komutanlığı Binası ve Nizamiye Binası da yapacağız. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek."



ŞEHİT GAFFARİ GÜNEŞ KÖPRÜSÜ CUMHURBAŞKANI'NIN KATILACAĞI TÖRENLE AÇILACAK



Terminal binası haricinde Malatya için ikinci bir müjdesi daha olduğunu belirten Karaismailoğlu, Malatya-Hekimhan-Sivas arasındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlamak için inşa ettikleri Tohma, yeni adıyla Şehit Gaffari Güneş Köprüsü'nü Cumhurbaşkanı'nın katılacağı törenle açacaklarını anlattı.

Her iki projenin de Malatyalı vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için hayata geçen dev eserler olarak tarihteki yerini alacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Her zaman göz bebeğimiz olan Malatya için, ulaşım ve haberleşmenin farklı alanlarında bugüne dek durmadan çalıştık. 2003 yıl öncesi 36 kilometre bölünmüş yolu vardı 443 kilometreye yükselttik. Malatya'yı Elazığ'a, Diyarbakır'a, Kahramanmaraş'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya’nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Malatya için düşlediğimiz güzel günleri hep birlikte inşa edeceğiz. Malatya Havalimanı yeni terminal binamızın başta Malatya olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



2023'DE HİZMETE AÇILACAK



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin de yolcuların ve Malatya'nın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın muhteşem bir eser olduğunu söyledi.



Keskin, 195 milyon liraya ihale edilen projenin Şubat 2023'de tamamlanacağını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya Valisi Aydın Baruş'un da konuştuğu törende daha sonra terminal binasının temeli atıldı.