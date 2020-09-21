Makyajda maske etkisi

Dünyada makyaj pazarı 60 milyar Euro büyüklüğünde ve yüzde 7’lik bir büyüme hızıyla toplam kozmetik sektörünün büyümesinde yüzde 20’lik bir paya sahip. Türkiye’de ise bu alanın önemli oyuncularından biri kozmetik ihracatçısı olan Flormar’ın temellerini Cem Şenbay’ın babası Sami Şenbay 1970 yılında attı. Gömlek üreticisi Sami Şenbay gelecek gördüğü için kozmetik işine girdi. Araştırmalar yapıp İtalyan marka Flormar’ın marka haklarını alıp ilk olarak oje üretti. İtalyan marka kapanınca markanın dünya haklarını da aldı ve Flormar’ı büyüttü. Şenbay’ın oğulları da Flormar’ı 110 ülkede satılan bir marka haline getirdi. Pandemi kozmetik sektörünü olumsuz etkilemiş görünse de Flormar bu dönemde de büyümeye devam etti. Bu dönemi ve markanın global yolculuğunu Cem Şenbay’la konuştuk.

Pandemi döneminde en çok ne sattınız?

Pandemi döneminde en belirgin değişikliği dudak ürünlerinde yaşadık. Yaklaşık 10-12 puan azalan dudak ürünleri yerini göz kategorisine bıraktı.

Bu süreçte kozmetik sektörü nasıl etkilendi?

Pandemi öncesinde, her 4 günde 1 mağaza açıyor, her 1 dakikada 250 adet ürünü tüketicilere ulaştırıyorduk. Mağazalarımızın yüzde 75’i AVM’lerde. Süreçten en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz renkli kozmetik oldu. Ben bu yeni dönemin para birimi olarak ‘hız’ı görüyorum. Herkesin evde kaldığı ve dolayısıyla dijitale daha fazla zaman ayırdığı bu süreçte biz de tüm dijital kanallarımızı azami seviyede kullandık. Özellikle e-ticaret kanallarını çok iyi kullanmaya çalıştık.

Salgın döneminde sizi şaşırtan ülkeler oldu mu?

Bu dönemde mağazaların satışlarının AVM’lerin kapanması nedeniyle düşeceğini gördük. Bu dönemde Polonya’ya Rossman’larda satılmak üzere girdik. Polonya’da 1500 Rossman mağazasında satılmaya başlandı ürünlerimiz. Her yer kapalıydı ama marketler açıktı birçok ülkede. CostaRica ve Kolombiya’ya da girdik pandemide. Meksika’da da 60 mağaza ve yüzlerce noktada satış başladı. Hedefimizde 3 yıldır Çin var. Hindistan ve Çin bizim için önemli. Çin’de alışverişin yüzde 70’i online yapılıyor.

Üretim Türkiye’de mi?

Gebze’de. Hızlı bir şekilde inovasyon yapabiliyor, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler sunabiliyoruz. Uluslararası sertifikalara sahibiz ve düzenli olarak denetleniyoruz. Yılda 100 milyona yakın adet üretim gerçekleştiriyoruz.

KADINLARLA ULUSLARARASI PAZARA

Kadınları mutlu etmek üzerine kurulu bir sektörde çalışmak nasıl?

Flormar yüzde 80’in üzerinde kadın çalışan sayısı ile ülkemizde en yüksek kadın çalışan sayısına sahip şirketlerden biri. Kadınların tutkulu performansı bizi 50 yılda uluslararası bir marka yaptı. Çünkü kadınlar makyajı hep sevdiler, kriz döneminde ya da savaş içinde bile morallerini düzeltmek, kendilerini iyi ve bakımlı hissetmek için her şartta hep makyaj yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Trendler değişiyor ama kendini iyi hissetmeye, makyaja renge atfedilen değer hep aynı kalıyor.

110 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Diğer pazarlarda nasıl çalışıyorsunuz?

20 yılı aşkın süredir kardeşimle birlikte babamızdan devraldığımız Flormar yolculuğuna her gün aynı heyecanla devam ediyoruz. Kendi mağazalarımızı açtığımız 2008’den bu yana emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de 180, dünyada 670 mağazamız var. 110 ülkede, 250 şehirde, 10 binlerce satış noktasında her gün kadınların hayatına renk katan büyük bir markayız. Sektörün en güçlü oyuncularından biri olarak sektörde adet bazında lideriz.

Oje ve ruj satış rekortmenisiniz!

Aynen. Oje kategorisindeki başarımızı renkli kozmetik alanında da sürdürüyoruz. Ürünlerimize çeşitlilik, kalite ve fiyatlandırma olarak baktığımızda ruj dendiğinde en lüks markalarla birlikte üst sırada yer alıyoruz. Pandeminin hemen öncesinde yaptığımız maskara lansmanı ile göz kategorisinde de iddialı olduğumuzu gösterdik.

DAHA HIZLI BÜYÜME

Fransız ortak size ne kattı?

Stratejik ortağımız Groupe Rocher. Flormar’ın yüzde 51’ini 2012’de satın aldı. Bu ortaklığın ardından daha hızlı büyüdük, mağazalaşma atağına kalktık ve Türk markalarının bulunmadığı coğrafyalarda bile mağazalar açtığımız bir yolculuk içine girdik. 2017 yılında Groupe Rocher, Flormar’ın yüzde 76 hissesine sahip oldu.

CEM ŞENBAY KİMDİR?



1974’te İstanbul’da doğan Cem Şenbay, ilk ve ortaokulu Kültür Koleji’nde okuduktan sonra Los Angeles’te başladığı lise hayatını eseniş Koleji’nde noktaladı. Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünü bitiren Şenbay daha sonra aile şirketinde çalıştı.

GÖREVİNİ DEVREDECEK



Cem Şenbay aile şirketi olarak kurumsallaşma döneminde olduklarını, belirterek kısa bir süre sonra CEO’luk görevini son 6 yılını Yves Rocher markasının Rusya ve Doğu Avrupa Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdürü olarak çalışmış, Matthieu Gomart’a devredeceğini de açıkladı.