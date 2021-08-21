Mahkemeden kritik ‘taşeron işçi’ kararı

Yüzlerce kişinin çalıştığı Hadımköy’deki fabrikasında 44 farklı taşeron firması ile iş birliği yapan Greif FPS Türkiye AŞ, işçilerin önemli bir bölümünün tüm yasal haklarını vererek işlerine son verdi. Hadımköy’deki fabrikada 9 yıl çalışan Nezaket Kuru’nun tazminatı ise ödenmedi. Gerekçe, Kuru’nun, taşeron firma Uğur Gıda İnşaat şirketinin çalışanı olması gösterildi.

‘AYNI İŞİ YAPTIM’

Nezaket Kuru, uygulamanın doğru olmadığını öne sürerek yargı yoluna gitti. Avukatı Bülent Şimşek aracılığı ile iş mahkemesinde dava açan Kuru, “Asıl işverene bağlı işçiler ile aynı işi yaptım. Aynı makinelerde yan yana çalıştım. Diğer işçilere tazminat verildiği halde, benim haklarımın ödenmemesi eşitlik ilkesine aykırı. Kaldı ki, işyerindeki taşeron uygulaması da muvazaalı bir durum” dedi. Davalı konumdaki Greif FPS Türkiye AŞ ile Uğur Gıda şirketi adına yapılan savunmalarda ise Kuru’ya tazminat ödenmemesinin yerinde olduğu kaydedildi. Savunma dilekçelerinde Kuru’nun sadakat yükümlülüğünü hiçe saydığı şirketi ise zarara uğrattığı öne sürüldü.

İŞ MAHKEMESİ HAKLI BULDU

İstanbul Anadolu 16. İş Mahkemesi yaptığı yargılama sonrası, Kuru’ya kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücretinin ödenmesine karar verildi. Kararda, Kuru’ya ödenmesi gereken toplam tutar 25 bin TL olarak belirlendi. İş mahkemesinin kararına taraf avukatları itiraz etti.

‘YASAL FAİZİ İLE ALABİLECEK’

İTİRAZ üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi, kararını geçenlerde verdi. İş mahkemesinin, Kuru’ya tazminatının ödenmesine yönelik hükmü yerinde bulan istinaf mahkemesi, taşeron uygulamasına ilişkin önemli bir hüküm kurdu. Mahkeme, asıl işveren Greif ile Uğur Gıda arasındaki taşeron ilişkisinin muvazaalı olduğuna hükmetti. İstinaf mahkemesinin kesin hüküm içeren kararı sonrası Nezaket Kuru, ödenmeyen tazminatını yasal faizi ile alabilecek.

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