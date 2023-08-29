Mahkeme karar verdi, kripto paralar yükseldi... Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum

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Kripto paralarda hareketlilik başladı. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD'nin sermaye piyasaları otoritesi SEC'in Grayscale Investments'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) oluşturma başvurusunu hatalı bulduğunu ve başvuruyu onaylaması gerektiğine karar verdi.

Kararla birlikte Grayscale türünün ilk örneğini faaliyete geçirecek.

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ZAFER OLARAK YORUMLANDI

Bu gelişmeyi zafer olarak nitelendirerek kripto para piyasalarında hızlı yükselişler görülmeye başladı.

Bitcoin yüzde 6'ya yakın yükselişle 27 bin 540 dolar, Ethereum yüzde 5 yükselişle 1731 dolar, Solana yüzde 7 yükselişle 21,97 dolar, Shiba Inu yüzde 4,5 oranında primle 0,00000842 dolar, Dogecoin yüzde 4,21 oranında yükselişle 0,06554 dolar, Ripple yüzde 5,5 yükselişle 0,5476 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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BITCOIN TARİHİ ZİRVESİNDEN ÇOK UZAKTA

Lider kripto para birimi Bitcoin 2021 yılının Kasım ayında 69 bin dolara kadar yükselmiş sonrasında ise sert düşüş yaşamış ve halen de düştüğü seviyelerden yükseliş başarısını gerçekleştiremeden işlemlere devam ediyor. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 60 geride işlem görüyor.

UZMAN, TAVSİYE, YORUMLARA İNANMAYIN

Türkiye’de kripto para piyasalarına yönelik olarak düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle kripto para hakkında yorum yapan, tavsiye veren, temel, teknik analiz yapan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Sermaye piyasasında çalışan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu sınavlara girerek lisans alması ve bu lisansla uzmanlık yapması sağlanırken kripto para piyasalarında herhangi bir kural ve otorite bulunmadığı için bilgili ya da bilgisiz herkes yorum yapıp, tavsiye verebiliyor. Çalıştıkları kurumların menfaatlerini gözeterek yorum, tavsiyede bulunan kripto para uzmanı olarak kendini tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor.