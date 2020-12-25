Mahkeme erişim engelini kaldırdı: Uber’e sarı taksi için yeşil ışık

İstinaf Mahmekemesi, UBER’in XL araçlarla faaliyetlerinin kaldırılmasına ilişkin yerel mahkeme ile aynı kararı oluştururken, UBER’in internet aplikasyonuna ilişkin erişim engelini kaldırdı. İstinaf, UBER’in internet sitesi üzerinden sarı taksiler ile hizmet verebileceğine hükmetti.

Tarafların itirazı üzerine dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde dosya üzerinden verdiği karar ile İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararını kaldırarak, yeni karar oluşturdu.

XL HİZMETİ DURDURDU

13. Hukuk Dairesi, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin UBER’in XL araçlar ile verdiği hizmetin haksız rekabet oluşturduğu görüşüne katıldı. Daire, “Davalılar tarafından www.uber.com.tr internet sitesi, mobil internet sitesi ve UBER isimli mobil uygulama üzerinden UBER XL isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ile davalılar tarafından gerçekleştirilen söz konusu haksız rekabet eylemlerinin menine” hükmetti.

Daire, mahkemenin UBER’in, uber taksi uygulamasının haksız rekabet oluşturduğu yönündeki kararını da kaldırdı. 13. Hukuk Dairesi, UBER’in ubertaksi uygulaması üzerinden sarı taksiler ile hizmet verebileceğine hükmetti.

‘HEYECANLIYIZ’

UBER kararın ardından yaptığı paylaşımda, “Erişim engelinin İstinaf kararı ile iptal edilmesine çok mutluyuz. Uygulamamız sarı taksilerle İstanbullular’a hizmet vermeye devam edecek. Türkiye’deki kullanıcılarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Birlikte güzel bir geleceğe” ifadelerini kullandı.

‘YERLİ DEĞİL’

Kararı tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise konu ile ilgili “Hukuk alanında hakkımızı arayacağız” diye konuştu.