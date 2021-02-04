M3 para arzı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 29 Ocak itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,41 azalışla 3 trilyon 416 milyar 96 milyon 608 bin lira oldu. M3 para arzı, 22 Ocak'ta 3 trilyon 430 milyar 127 milyon 153 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,04 artarak 295 milyar 38 milyon 40 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,84 azalarak 730 milyar 549 milyon 761 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,61 azalışla 1 trilyon 128 milyar 62 milyon 58 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,41 azalarak 996 milyar 283 milyon 41 bin lira oldu.