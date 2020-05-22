M3 para arzı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 0,25 düşüşle 3 trilyon 90 milyar 833 milyon 98 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 8 Mayıs'ta 3 trilyon 98 milyar 573 milyon 514 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 6,08 artarak 369 milyar 284 milyon 591 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,49 azalarak 476 milyar 133 milyon 339 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,19 yükselişle 1 trilyon 18 milyar 26 milyon 95 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,74 düşüşle 876 milyar 406 milyon 680 bin lira oldu.