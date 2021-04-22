M3 para arzı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 16 Nisan itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,09 artışla 3 trilyon 629 milyar 874 milyon 548 bin lira oldu. M3 para arzı, 9 Nisan'da 3 trilyon 626 milyar 563 milyon 136 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,26 artarak 328 milyar 914 milyon 148 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,30 artışla 741 milyar 591 milyon 590 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Vadeli TL mevduatı yüzde 0,59 azalışla 1 trilyon 212 milyar 112 milyon 875 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,41 düşüşle 1 trilyon 65 milyar 58 milyon 719 bin lira oldu.

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