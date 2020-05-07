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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 16:23,Son Güncelleme:

M3 para arzı arttı

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M3 para arzı arttı
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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,53 artışla 3 trilyon 41,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 0,53 yükselişle 3 trilyon 41 milyar 71 milyon 567 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 24 Nisan'da 3 trilyon 24 milyar 975 milyon 258 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,56 azalarak 348 milyar 881 milyon 575 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,98 artışla 455 milyar 268 milyon 6 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,47 yükselişle 1 trilyon 20 milyar 885 milyon 879 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,77 düşüşle 894 milyar 283 milyon 974 bin lira oldu. 

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