M3 para arzı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 0,39 yükselişle 2 trilyon 779 milyar 649 milyon 100 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 20 Mart'ta 2 trilyon 768 milyar 800 milyon 407 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,92 artarak 273 milyar 815 milyon 365 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 1,91 azalışla 408 milyar 404 milyon 886 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, yüzde 2,11 artışla 960 milyar 504 milyon 911 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,05 düşüşle 859 milyar 231 milyon 203 bin lira oldu.