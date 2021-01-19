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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Lütfi Elvan: 2021 bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz

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Lütfi Elvan: 2021 bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz
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2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, bütçe başta olmak üzere makro ekonomik konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

2020 yılı bütçe açığının hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66.5 milyar lira tasarruf sağlandığını kaydeden Elvan, salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini bildirdi. Elvan, enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikalarının devam edeceğini vurgulayarak, “2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz.

Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3.5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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