Lucien Arkas’a ikinci İtalya Liyakat Nişanı

İtalya devleti tarafından, 2007 yılında sınırlı sayıda verilen en yüksek onur sınıfı ödülü İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı’na (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) layık görülen Lucien Arkas’a, 14 yıl sonra şövalyelikten daha yüksek bir mertebe olan subaylık mertebesindeki liyakat nişanı (Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) verildi. Pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen törene İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio ve eşi Michelle Moubarak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve nişanlısı Merve Sakallı ile çocukları; Bernard Arkas ve Funda Arkas, Diane Arkas Göçmez ve Onur Göçmez, Claire Arkas ve Denis Filidis, Gisele Arkas, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve yakın aile dostları katıldı.

‘İSTİSNAİ KİŞİLİK’

İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, subaylık nişanını takdim ederken “Bugün Şövalye Lucien Arkas’a Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından verilen subaylık mertebesindeki İtalya Cumhuriyeti Liyakat nişanını takdim etmekten büyük onur duyuyorum” dedi. Cumhurbaşkanı’nın mektubunu okuyarak sözlerine devam eden Valerio Giorgio “Bu onur aynı zamanda Şövalye Arkas’ın 10 yıldan fazla bir süre sonra şövalyeden daha yüksek mertebe olan subay nişanını alması birçok başarıya imza atan istisnai bir kişilik olduğunu gösteriyor. Birçoğunuz bunu bilmeyebilirsiniz ancak bu yüksek mertebeye ulaşmak nadir görülen bir durumdur. İtalya Cumhurbaşkanı, Şövalye Lucien Arkas’a Arkas Holding’in başarısına öncülük ederek elde ettiği kişisel başarılar ve hamisi olduğu Arkas Sanat Merkezi sayesinde İzmir’i bir kültür merkezi haline getirmesinin yanında, aynı zamanda 2016 yılında İzmir’in tek İtalyan okulu olan Özel İtalyan Ana ve İlkokulu’nun eğitim hayatına devam etmesi konusunda verdiği maddi ve gönülden desteklerle okulun ve İtalyan dili öğretiminin 120 yıldan fazla bir süredir devam etmesini sağladığı için teşekkür ediyor ve subay nişanını takdim ediyor”dedi.

BÜYÜK ONUR

Lucien Arkas “Anneannemin ailesi İtalya Toskana’dan 1820 de İzmir’e geldi. İzmir’deki Özel İtalyan Ana ve İlkokulu’nun arazisini büyük dedem bağışladı ve sonrasında okulu inşa ettiler. Önce anaokulu idi sonra İtalyan rahibeler gelince ilkokul da eklendi. Ben de orada okudum. 2016 yılında kapanması gündeme geldiğinde onu yaşatmak istedim. Merkezi Roma’da bulunan İtalyan Hayır Cemiyeti’nden müsaadelerini aldım. İzmir’de1899 yılında inşa edilen ve geçmişte rahibeler tarafından yönetilen Özel İtalyan Ana ve İlkokulu 2016 yılından bu yana eğitimine Arkas Eğitim ve Kültür Vakfı desteğiyle devam ediyor. Söyleyeceğim şu, İtalyan kültürü ve lisanının kaybolmasını istemiyorum. Sayın konsolos ve İtalya Cumhuriyeti bunun takdir etti ve bu değerli ödülü verdiler. İnandığım konuda takdir beklemeden iş yaparım ama takdir edilmek çok güzel. Bu nişan benim için büyük bir onur. İtalya devletine teşekkür ediyorum”diye konuştu.

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