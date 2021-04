Londra finans merkezi, ofis alanlarını konuta dönüştürecek

İngiltere'nin en büyük finans merkezi konumunda olan The City of London'dan yapılan açıklamada, ofis alanlarının dönüştürülmesiyle birlikte 2030 yılına kadar 1.500 konutun oluşturulmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, finans merkezinin, salgının ardından yeniden toparlanabilmesi için değişen şartlara uyum sağlamayı hedeflediği, bu amaçla merkezdeki eski ve boş ofis alanlarının yeni konutlara çevrilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The City of London Politika Başkanı Catherine McGuinness, salgın döneminde şirketlerin değişen ihtiyaçlarına ilişkin taleplerine kulak verdiklerini belirterek, "Şirketler, Londra'nın merkezinin bir merkez olarak kalması konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini ancak faaliyetlerinin salgın sonrasındaki eğilimleri kaçınılmaz olarak yansıtacağını belirtiyor. Hibrit ve esnek çalışma gibi..." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin tarihi finans merkezi The City of London'da, 2020 verilerine göre 542 bin kişi istihdam ediliyor. Söz konusu rakam, Londra'daki toplam istihdamın yüzde 10'una denk geliyor. Finans merkezinde yaklaşık 24 bin finans kuruluşu yer alırken, bunların yüzde 99'unu küçük ve orta ölçekli şirketler oluşturuyor. The City of London, geçen yıl 76 milyar sterlin ile İngiltere'nin yıllık vergi gelirinin yüzde 10,1'lik kısmını oluşturdu.

