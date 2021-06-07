Litecoin Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Ltc Ne Demek? Kripto Para Litecoin Nasıl Alınır?

Litecoin en eski kripto para birimlerinden bir tanesidir. Litecoin ilk piyasaya çıktığında yalnızca bu kripto paradan 84 milyon tane üretilmişti.

Litecoin Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Charlie Lee adlı Koreli girişimci tarafından 2011 yılında piyasaya sürülmüş bir kripto paradır. 2011 yılında piyasaya girince kısa süre içerisinde değer kazanmaya başladı. Tam olarak bu kripto paranın çalışma prensibi birebir olarak Bitcoin ile benzerlik göstermektedir. Bitcoin ile benzerlik gösterdiğinden dolayı hızlı bir blok yapma şansını da kullanıcılara ermektedir. Bitcoin'e göre daha hızlı bir blok sistemi olan Litecoin, uluslararası para gönderimlerde de kullanılan bir kripto paradır. Dünya'nın en değerli kripto paraları arasında yer almaktadır. Öyle ki bir Litecoin 2021 yılında bin lirayı aşmış durumdadır. Bitcoin kripto parası ile arasında ki tam olarak farkı ise blok zinciridir.

Bitcoin'e göre daha hızlı bir işlem hacmine sahiptir. Litecoin sürekli olarak değer kazanan ve sürekli olarak geliştirilen kripto paralardan bir tanesidir. Litecoin eskiden Google arama motorunda çalışmış olan bir kişi tarafından oluşturulmuştur. Litecoin herhangi bir şekilde merkezi olmayan kripto paralar arasındadır. Tamamen açık kaynak kodu ile oluşturulmuştur. Litecoin çıktığı günden beridir hızla değer kazanmaktadır. Dünya genelinde şuan da bir milyar doların üzerinde bir değere sahiptir. Litecoinin bir diğer özelliği de ilk altcoin olarak bilinmektedir. İlk altcoin olarak çıkarılan Litecoin düşük bir maliyet ile para transfer etme imkanını da sunmaktadır.

Litecoin avantajları oldukça fazla olan bir altcoindir. Diğer altcoinlere göre de farklı bir algoritma kullanmaktadır. Bu kripto paranın madenciliğini de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Öyle ki bunu asgari düzeyde yapma şansınız vardır. Daha kolay sistem gereksinimleri ile litecoin üreterek kısa sürede bu madenciliği yapmaya başlayabilirsiniz. Gönderim hızları da oldukça yüksek olan litecoin madencilik maliyetlerini de düşürmektedir. Bundan ötürü kripto para madenciliği yapan kişilerin gözdesi konumunda yer almaktadır.

LTC Ne Demek?

Litecoin alt coinin kısaltılmış hali LTC demektir. Kripto para yatırımcıları tarafından LTC coin olarak da lanse edilmektedir.

Kripto Para Litecoin Nasıl Alınır?

Kripto para litecoini satın almak için ilk olarak kripto para alışverişi yapan sitelere doğrudan üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu sitelere üyelik gerçekleştirdikten sonra yapacağınız en önemli adım KYC doğrulaması olacaktır. KYC doğrulaması kimlik ön yüzü ve arka yüzünün fotoğraf halinden ibarettir. Bazı sitelerde ise selfie istenebilir. Bu üyelik gerçekleştirdiğiniz siteye göre değişkenlik gösterir.

KYC doğrulaması yaptıktan sonra yatırım işlemi için ilk olarak hesabınıza Türk lirası gönderimi yapmış olmanız gerekiyor. Türk lirası gönderimi yaparken kendi kripto para cüzdanınız ya da havale EFT seçeneğini kullanarak gönderim yapabilirsiniz. Birçok farklı yönden gönderim imkanı sağlanmaktadır. Bu konuda büyük kolaylık sağlanmaktadır. Gönderim yaptıktan sonra hesabınıza para yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde geçecektir. Hesabınızda parayı gördükten sonra piyasa ya da borsa sekmesine tıklıyoruz. Burada Litecoin seçeneğine tıklıyoruz. Hemen üst tarafta al seçeneği bulunuyor. Aşağıdaki kutucuklara al seçeneği için ne kadarlık alacaksanız miktarı yazıyoruz ve ala tıkladıktan sonra işlem tamamlanıyor.

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