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Las Vegas’ta TOGG sürprizi

#TOGG#Las Vegas#Gürcan Karakaş
Las Vegas’ta TOGG sürprizi

Togg, dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarlarından CES’te sedan modelinin örtüsünü kaldırarak sürpriz yaptı. Beklentilerin aksine SUV yerine sedan gövde tipine sahip konsept bir modelle dünya sahnesine çıkan Togg, bu modele ‘Transition Consept Smart Device’ yani Geçiş Konsepti Akıllı Cihaz adını verdi.

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TÜRKİYE’nin otomobili Togg, dün ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşen tüketici elektroniği fuarı CES 2022’de dünya sahnesine çıktı. Herkes SUV modelin tanıtılmasını beklerken Togg ters köşe yaptı ve sedan gövde tipine sahip konsept otomobilinin örtüsünü kaldırdı. Togg, vizyonunu ortaya koyan bu konsept modele Transition Concept Smart Device (Geçiş Konsepti Akıllı Cihaz) adını verdiği duyurdu. Gerek dış gerekse iç tasarımıyla dikkatleri çeken otomobilin Togg Tasarım Lideri Murat Günak’ın liderliğinde İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ortaklığıyla tasarlandığı açıklandı.

Las Vegas’ta TOGG sürprizi

IŞIKLI LOGO DİKKAT ÇEKTİ

Togg’un dünyaya tanıttığı otomobil fastback (tavandan arka tampona kadar tek bir eğimde) olarak tanımlanıyor. Otomobilin ilk bakışta kaslı tasarımı ve ön bölümündeki ışıklı ızgarası göze çarpan özellikleri arasında yer alıyor. Yine bu modele özgü bir tasarım özelliği olarak araç üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu da dikkatleri çekiyor. Togg’tan yapılan açıklamada, ön camın doğuştan elektrikli mimariye uyumlu olacak şekilde yeniden tasarlandığı belirtilirken, aracın tavanında ve jantlarında Türk motiflerinin yer alması da gözlerden kaçmıyor.

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Las Vegas’ta TOGG sürprizi

KİTAP GİBİ AÇILIYOR

Metalik gri renklere sahip sedan modelde orta sütun bulunmuyor. Bu sayede modelin kapıları Rolls-Royce modellerindekine benzer şekilde yani kitap gibi dışa doğru açılıyor. İç mekanda ise entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor. Otomobilin içinde C SUV’un iç tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen; spor direksiyon simidi, turkuaz rengi detaylar ve boydan boya ekranlar tasarımı farklılaştırıyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, sedan modelin SUV model satışa sunulduktan 15 ay sonra yani 2024 yılında satışa çıkacağını açıklamıştı.

Las Vegas’ta TOGG sürprizi

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‘DOĞU VE BATI’NIN KESİŞİM NOKTASIYIZ’

CES 2022’de bir sunum yapan CEO Gürcan Karakaş şu mesajları verdi: “Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES’teyiz. Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk. Doğu ile Batı’nın, akıl ve duygunun buluştuğu bir coğrafyada kurulmuş, mobilite alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. Otomotiv endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak, mobilite çözümleri üretiyoruz.”

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Las Vegas’ta TOGG sürprizi

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#TOGG#Las Vegas#Gürcan Karakaş

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