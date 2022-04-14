Lagarde kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Christine Madeleine Odette Lagarde 1 Ocak 1956 tarihinde Paris'te dünyaya geldi.1 Kasım 2019 tarihinden itibaren Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Haziran 2007'de Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından atanan François Fillon hükûmetinde Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı idi. Dominique de Villepin hükûmetinde Tarım, Balıkçılık ve Ticaret Bakanlığı yaptı. Fransa'daki Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde iş adamı Bernard Tapie'ye yapılan 400 milyonluk ödemeyi gerekli incelemeye tabi tutmadığı gerekçesiyle yargılandı ve görevi ihmalden suçlu bulundu fakat herhangi bir ceza almadı.

Uluslararası hukuk firması Baker & McKenzie'nin Paris bürosuna avukat olarak 1981 yılında katıldı ve 1999-2004 tarihleri arası ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. 2009 yılında Lagarde Forbes dergisi tarafından dünyanın en güçlü 17. kadın olarak yer aldı.

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Christine Lagarde, New York'ta otel odasında bir hizmetçiye tecavüz etmeye çalışmakla suçlanan ve daha sonra istifa eden Dominique Strauss-Kahn'ın yerine Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı olarak adaylığını koyduğunu açıkladı. Lagarde 28 Haziran 2011 tarihinde IMF'nin ilk kadın başkanı seçilmiş olup, 2016 yılında ise tek aday olarak girdiği IMF başkanlık seçimini tekrar kazanmıştır.

16 Temmuz 2019'da IMF başkanlığı görevinden istifa etti.