Kuzey Marmara’da yeni bölüm devreye giriyor

Türkiye’nin, dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde kurduğu hakimiyetin en önemli bileşenlerinden Kuzey Marmara Otoyolu’nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetlerinin tamamlandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, tüm çağdaş projeler gibi bunun da Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI AÇACAK

Türk insanının her şeyin en güzeline, en niteliklisine, en konforlusuna layık olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Bu çağdaş ve konforlu yolu kullanacak tüm vatandaşlarımıza ve uluslararası misafirlerimize şimdiden keyifli sürüşler, hayırlı yolculuklar dileriz. Ülkemizin yarınlarının tasarımında çok önemli bir yer tutan Kuzey Marmara Otoyolu’nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız. Gelişmiş ekonomiler arasına katılmak üzere yaptığımız bu büyük maratonda, her yol, her köprü, her tünel bizi ipi göğüslemeye biraz daha yaklaştırmaktadır.



Marmara Bölgesi’nin kuzey hattından geçen ve Avrupa ile Asya arasında akıcı bir lojistik koridor oluşturan Kuzey Marmara Otoyolumuz da işte böyle bir projedir” dedi. Bakan Karaismailoğlu, 10.2 kilometre uzunluğundaki 7’nci kesimin kalan 9.1 kilometrelik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimini de bitirdiklerine ve hizmete alınacağına işaret ederek, 8.73 kilometresi ana gövde, 0.43 kilometresi bağlantı yolu olan bu kesimin, Habibler Kavşağı’ndan başlayıp, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçtiğini, Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu’na bağlandığını aktardı.

34 SANAT YAPISI

Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı kesiminde, 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit, 8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunduğunu bildiren Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Proje bünyesinde ayrıca 2 adet tünel işletme merkezi yer almaktadır.

Bu kesimin en önemli yapısı olan ve İstanbul’un en uzun tüneli özelliğine sahip olacak 2x4 şeritli Cebeci Tüneli, aç-kapa yapıları dahil sol tüpü 3 bin 815 metre, sağ tüpü 4 bin 5 metre olmak üzere toplam 7 bin 820 metre uzunluğundadır. Proje bünyesindeki 6 adet viyadüğün toplam uzunluğu da her iki yönde 2 bin 75 metredir. Otoyolumuzun bugüne kadar yaklaşık 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor.”

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