Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı ve fiyat bilgileri

Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açık güzergahı İstanbul’un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Avrupa yakasındaki diğer bir kolu olan Habibler-Hasdal kavşağı bağlantı yolu da şehir trafiğine alternatif sağlamaktadır.



Kuzey Marmara Otoyolu’nun, İstanbul’un Asya yakasında trafiğe açık güzergahı Pendik ilçesine bağlı Kurnaköy gişelerinden başlayıp İzmit’in Sevindikli ilçesine kadar kesintisiz devam etmektedir. Bu güzergah boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı’na, İstanbul Park’a, Gebze OSGB’ye, Dilovası TEM bağlantı yoluna, D-100 bağlantı yoluna, Osmangazi Köprüsüne, Sevindikli kavşağından Kocaeli-Çayırova yoluna, İlimtepe kavşağından İzmit Körfez ilçesine kolaylıkla ulaşılabilir.

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