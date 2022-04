Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkulün yıldızı parlıyor

Haberin Devamı

YABANCI yatırımcıların son dönemde ilgi odağı ülkelerden biri de Kuzey Kıbrıs oldu. Talebi gören gayrimenkul sektörü de atağa kalktı. Ülkenin birçok bölgesinde yeni projeler inşa ediliyor. Bu gelişim sürecine dikkat çekmek, fırsatları ve ihtiyaçları mercek altına almak için, Hürriyet ve PR Island işbirliği ile Acapulco Resort Convention SPA Hotel’de düzenlenen ‘Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Zirvesi’ yoğun katılımla gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sektörün paydaşlarını buluşturan zirvede en dikkat çeken mesaj ‘planlı şehirleşme’ oldu. Yeni yatırımların ülke ekonomisi için büyük fırsatlar barındırdığını belirten konuşmacılar, doğayı ve tarihi koruyan, planlı yapılaşmanın olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.

BÜYÜK FIRSAT

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkenin değerini korumak ve arttırmak için yapılması gerekenlere dikkat çekti. “Önce bilimsel çalışmalar ışığında planlama yapmalıyız” diyen Gürcafer şunları söyledi: “İkinci adım ise hukukun üstünlüğü olmalı. Konulacak kurallara saygı göstermek, plana harfiyen uymak gerekir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen geniş yeşil alan böyle oluştu.” Kuzey Kıbrıs’a yabancıların ciddi talebi olduğuna vurgu yapan Cafer Gürcafer, “Bu talep doğru kullanılırsa büyük bir fırsat olabilir, Kuzey Kıbrıs’ı kendi ayakları üzerinde duran ekonomiye kavuştururuz. Ülkemize talebin nedeni doğası, tarihi ve kültürü. İşte bizim bunları korumamız lazım” ifadelerini kullandı.

DOĞRU POLİTİKA ŞART

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, doğal ve kültürel zenginlikler yanında pandemi döneminde düşük seyreden vakalarla da Kuzey Kıbrıs’ın öne çıktığını söyledi. Ada’da ağır sanayi olmaması nedeniyle, çevreyi kirleten faktörlerin daha düşük seviyede kalmasının da diğer bir avantaj olduğunu belirten Tunç Adanır, “2000’li yıllardan itibaren ülkemize yatırım ya da yaşamak için gelen yabancı sayısı artmaya başladı.

Bununla birlikte gayrimenkul sektöründe plansız ve kontrol edilemez süreçler oldu. Yaklaşık 20 yıl olmasına rağmen planlı şehirleşme için henüz istenilen seviyede olmadığımızı üzülerek belirtmek isterim. Bizim gibi küçük ölçekli ekonomiye sahip ülkelerin dış yatırıma açık olması kaçınılmaz bir gerçek. Bunu teşvik için de doğru politika geliştirilmesi önemli. Gayrimenkul sektörünü bir çark olarak düşündüğümüzde, bu çarkın içinde yer alan mühendisler, mimarlar ve şehir plancılar olarak, planlı şehirler olması için ısrarlarımız devam edecek. İmar planlarının hayata geçmesi için siyasiler gerekli kararlılığı göstermeli” diye konuştu. Plansız, günü kurtaran kararlar ile yürütülen politikaların her sektörü olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade eden KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, “Özellikle son 10 yılda ülkemize siyasi istikrar olmaması, hükümetlerin ömrünün kısa olması ülkede her türlü planlı gelişme önünde en büyük engel. Siyasi partilerin bu paradokstan çıkış yolunu bir an önce bulmaları gerekiyor. Planlı politikalarla, gelişmekte olan Kuzey Kıbrıs’ın tüm değerlerine katkı sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

PR Island Direktörü Faika Öznaçar ise “Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Zirvesi’ni, ülkemizin günden güne yükselen gayrimenkul sektörünün bugününü yarınını konuşmak ve yatırım fırsatlarını ortaya koymak için düzenledik. Gayrimenkul sektörünü tanıtmak adına Hürriyet ile böyle bir işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

DOĞAL GÜZELLİK KORUNMALI

KIBRIS Developments, Türkiye İş Bankası ve Project Healthcare ana sponsorluğunda, D-Smart, Obsidian Investment ve MHM Estate co-sponsorluğunda, Acapulco Resort Convention SPA Hotel’de gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Zirvesi’nde açılış konuşması yapan Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, “Hürriyet ailesi olarak gerek düzenlenen zirveler, gerekse şehre imza atan projelerin ödüllendirildiği ‘Sign of the City Awards’ ile gayrimenkul sektörüne katkı sunuyoruz” dedi. Yeni zirve için, iddialı projelerin ardı ardına hayata geçtiği Kuzey Kıbrıs’ın seçildiğini belirten Sefer Levent, “Yaptığımız ziyaretler ve görüşmelerde gördük ki gayrimenkul sektörü hiç olmadığı kadar hareketli. Umarım bir strateji dahilinde, şehir planlamasını ihmal etmeden yeni yapılar inşa ederiz ki, Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinin yanına mimari güzellikleri de ekleyelim” dedi.