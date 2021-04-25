MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz satılacak
GeriEkonomi Kütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz satılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 25.04.2021 - 20:25 | Son Güncelleme:

Kütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz satılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz satılacak

Kütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz taşınmazın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği açık teklif usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale 06.Mayıs.2021 Perşembe günü Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2’de yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ 

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi