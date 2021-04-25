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Kütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz satılacak
Kütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz taşınmazın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği açık teklif usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale 06.Mayıs.2021 Perşembe günü Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2’de yapılacak.
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