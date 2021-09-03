Kuşadası’na 16 ay sonra ilk kruvaziyer geldi

Rus sosyal medya fenomenleri ile turizm acentesi yetkililerinin yolculuk ettiği gemiden inen turistler, limanda törenle karşılandı. Halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı törende, turistlere çiçekler verildi. Kuşadası Belediye Başkanvekili Tibet Özer tarafından kaptan Viacheslav Kolesnykov’a çeşitli hediyeler takdim edildi. Kuşadası’ndan dün akşam ayrılan geminin Marmaris Limanı’na da gideceği öğrenildi.



Kuşadası Limanı’na en son kruvaziyer gemisi, 13 Mart 2019’da gelmişti. Liman Müdürü Aziz Güngör, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kruvaziyer turizmine ara verilmesine neden olduğunu belirterek, 16 ay sonra ilk kez bir turist gemisinin Kuşadası´na gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Güngör, “Sene sonuna kadar Kuşadası’na 130 gemi rezervasyonu var. Ancak bunların gerçekleşmesi biraz zor görünüyor. Ancak 2022 yılı için talebin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden 650 gemi sıraya girmiş durumda. Bu da yaklaşık 250 bin turiste karşılık geliyor. Umarım pandeminin etkisi azalır ve eski günlerimize yeniden döneriz” dedi.

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