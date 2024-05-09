Küresel Riskler Raporu açıklandı: Fırtınalı bir dünya bizi bekliyor

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Raporun sonuçları; Marsh Türkiye ve Zurich Sigorta Grubu Türkiye stratejik ortaklığında, TÜSİAD’ın destekleriyle düzenlenen konferansla açıklandı.

KÜRESEL RİSKLER ARTTI

Yaklaşık 20 yıldır risk algı anketi verilerinden yararlanarak hazırlanan Küresel Riskler Raporu’na göre bu yıl, insani gelişmelerdeki ilerleme azaldı. Gerek yeni gerekse yeniden ortaya çıkan risklere karşı devletleri de bireyleri de savunmasız bırakan bir küresel risk ortamı var. Raporda, “Küresel riskler; küresel güç dinamikleri, iklim, teknoloji ve demografik yapıdaki sistemik değişimler karşısında, dünyanın uyum kapasitesini sınırlarına kadar zorluyor” denildi.

İSTİKRARSIZLIK ÖNE ÇIKTI

Küresel Riskler Raporu’nda kısa vadede dünya için çoğunlukla olumsuz bir görünümün ön plana çıktığına, bu durumun uzun vadede daha da kötüleşmesinin beklendiğine dikkat çeken Marsh Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, “Katılımcılarının yüzde 54’ü kısa vadede ‘istikrarsızlık’ ve ‘orta düzeyde felaket riski’ öngörüyor. Ölçek 10 yıla genişletildiğinde ise katılımcıların kötümserliği artıyor. 2034’e gelindiğinde, katılımcıların yüzde 63’ü ‘fırtınalı veya sarsıntılı’ bir dünya düzeni öngörüyor” diye konuştu.

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Önümüzdeki dönemde çevresel ve teknolojik risklerin ön planda olacağına işaret eden Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız ise , teknolojik riskler odağında ChatGPT için “yapay zekanın demokratikleşmesi” ifadesini kullandı.

ATACAĞIMIZ ADIMLAR ÖNEMLİ

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da konuşmasında ‘çoklu krizler çağı’nın yaşandığına vurgu yaptı. Krizlerin küresel istikrarsızlık ve belirsizlik riski yarattığını söyleyen Turan, “Raporda öne çıkan konuların bir ekonomik sonucu olduğu aşikâr. Her ne kadar uluslararası işbirliği gerektiren konular olsa da Türk iş dünyası olarak bizlerin farkındalığı ve atacağı adımlar oldukça kıymetli” şeklinde konuştu.