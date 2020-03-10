Küresel piyasalarda 2008 krizinden beri en büyük değer kaybı

Londra'da hisse piyasaları endeksi günü yüzde 8 düşüşle kapattı. İngiltere'de birçok büyük şirketin değer kaybının 125 milyar sterline ulaştığı kaydediliyor.

Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol fiyatları konusunda anlaşmazlık nedeniyle petrolün varil fiyatının 30 dolarak kadar düşmesi nedeniyle benzer düşüşler ABD, Avrupa ve Asya borsalarında da gözlendi.

Dünyada koronavirüs vakalarının giderek yayılması ve artmaya devam etmesi nedeniyle hisse piyasaları belli bir süredir değer kaybına uğramıştı.

ABD 'de hisse piyasaları endekslerinin hızlı düşüş kaydetmesi nedeniyle işlemler otomatik olarak 15 dakikalığına durdu.

Dow Jones endüstri ortalaması 2000 puan düşüşle gün içi alım satımda rekor düzeyde düşüş yaşadı.

Chevron ve Exxon Mobil petrol şirketlerindeki değer kaybı yüzde 7'ye ulaştı.

Nasdaq'ta ise Tesla yüzde 10 değer kaybetti.

İngiltere'de Shell ve BP hisselerinin değer kaybı yüzde 15'i buldu.

Frankfurt'ta Deutsche Bank hisseleri yüzde 12, Mercedes-Benz ise yüzde 10 değer kaybetti.

Rus rublesi ise 2014'ten bu yana bir günde ilk kez yüzde 8 değer kaybına uğradı.

Altın fiyatları ise son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları Asya piyasasında yaklaşık yüzde 30 düştü. Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31 dolara indi. Uzmanlar bu gelişmeyi petrol üreticisi ülkeler arasında "fiyat savaşının" başladığı şeklinde yorumluyor. Asya piyasaları da haftaya keskin düşüşlerle başladı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan Cuma günü Rusya'yı üretimi önemli oranda azaltmaya ikna edememişti.

Suudi Arabistan bunun üzerine hafta sonu petrol fiyatlarını düşürmüştü.

KORONAVİRÜS PETROLE TALEBİ AZALTTI

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 14 üyesiyle, Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer petro üreticileri, koronavirüsün petrol talebinde azalmaya neden olması sonrası nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor.

Rusya, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 1,5 milyon varil azaltma talebine olumsuz yanıt vermişti.

Petrol fiyatları en son Ocak 2016'da mevcut seviyesindeydi.

Uzmanlar petrol fiyatlarının yakında son 16 yılın en düşük seviyesine gerileyebileceğini söylüyor.

TOKYO BORSASI YÜZDE 5'TEN FAZLA DÜŞTÜ

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji şirketlerini olumsuz etkilemesi sonrası ve koronavirüsün yatırımcıları giderek daha fazla kaygılandırması nedeniyle Asya piyasaları haftaya düşüşle başladı.

Haftanın ilk işlem gününde Avustralya'da Sydney Borsası'nda hisse senetleri ortalama yüzde 6,6 değer kaybetti.

Japonya'da Tokyo Borsası'nda Nikkei endeksindeki düşüş de yüzde 5'i aştı.

Hong Kong ve Şanghay Borsaları da haftaya düşüşle başladı.