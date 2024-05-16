Kur Korumalı Mevduat geriliyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 232,8 milyar TL'den 2 trilyon 196,4 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 133,9 milyar TL'den 13 trilyon 164 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 609,2 milyar TL'den 15 trilyon 613,8 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 647,2 milyar TL'den 1 trilyon 653,7 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 412,8 milyar TL'den 1 trilyon 410,8 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 204,9 milyar TL'den 206,9 milyar TL'ye yükseldi.