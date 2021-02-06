KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onyedi (17) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ