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GeriEkonomi Son dakika haberi... Kronik hastaların raporlarıyla ilgili flaş açıklama
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Kronik hastaların raporlarıyla ilgili flaş açıklama

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Son dakika haberi... Kronik hastaların raporlarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bölgelerde hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini belirterek, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun her türlü tedbiri aldığını kaydetti.

Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağı bilgisini paylaşan Bilgin, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.

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