Kripto parayla ödemeye yasak geldi

Yapılan açıklamada, “Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmasının, işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu, bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir” denildi.

30 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Merkez Bankası’nın, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırdığı vurgulandı. Açıklamada, bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının mağduriyet yaratabileceğine dikkat çekildi.

KRİPTO PARA TEBLİĞİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklayan tebliğine sosyal medyadan tepki gösterdi. Tebliğle ilgili tepkilerin sosyal medyada gündem olmasının ardından CHP lideri de paylaşımda bulundu. Kılıçdroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Yine bir geceyarısı zorbalığı, kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım” dedi.

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