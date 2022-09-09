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Kripto paralardan güçlü hareket! Bitcoin yüzde 9 yükseldi

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#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum
Kripto paralardan güçlü hareket Bitcoin yüzde 9 yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 15:20

Kripto para piyasalarında yükseliş rüzgarlar esmeye başladı. Fed ve AMB’nin enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına devam edeceklerini açıklamalarına rağmen kripto paralarda yükseliş meydana geliyor. 18 ayın dibine gerileyen kripto para piyasalarında düşüşü fırsat bilenler alım yapmaya başladı.

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Dalgalı seyreden ve Kasım 2021’den bu yana toparlanamayan kripto para piyasalarında sert düşüşün ardından yükseliş hareketi gerçekleşiyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin 18 ayın dibi olan 18546 dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum da Bitcoin’deki düşüşü takip etti ve 1600 dolar seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi.

Sert düşüşün ardından alım fırsatını değerlendirmek isteyen yatırımcılar kripto paralara yöneldi. Bitcoin yüzde 9’a yakın yükseliş gerçekleştirdi. Ethereum’daki kazanç da yüzde 4 civarında bulunuyor.

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BITCOIN’DE GÜÇLÜ ALIMLAR VAR

Bitcoin 18 bin dolar seviyelerinden yeniden 21 bin dolara yükseliş gösterdi. Bitcoin bugün yüzde 9 civarında yükselişle 21 bin 166 dolara kadar yükseliş gerçekleştirdi. Gün içinde en düşük seviye ise 19bin 247 dolardı.

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ETHEREUM’DA DA ALIMLAR ETKİLİ OLUYOR

Ethereum da yükselişe ayak uydurdu ve primlenmeye başladı. Gün içinde en düşük 1597 doları gören Ethereum en yüksek de 1717 doları gördü. Şu sıralar yüzde 4 civarında primle 1705 dolardan işlem görüyor.

PİYASA DEĞERİ ARTTI

Kripto paraların toplam piyasa değeri yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı.

MERKEZ BANKALARI ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYOR

Merkez bankaları enflasyonun önüne geçebilmek için faiz artırımı silahını kullanıyor. En son Avrupa Merkez Bankası 24 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi ve politika faizini yüzde 0,50’den yüzde 1,25’e yükseltti.

Fed’den de agresif faiz artırımı beklentileri devam ediyor. Fed 21 Eylül’de faiz hamlesini yapacak.

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ENERJİ KRİZİ BÜYÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı cephe almasının ardından doğal gaz krizi ortaya çıktı. Doğal gaz fiyatları 4 katına yaklaşırken Kuzey Akım 1 hattında teknik arıza meydana geldi ve Rusya tarafından Avrupa’ya doğal gaz akışı kesildi. Siemens’in ekipmanlarındaki arıza nedeniyle doğal gaz akışının kesildiğini belirten Rusya, Siemens’in tamiratı bitirmesini beklediklerini duyurdu.

Doğal gaz depolarını tam dolduramayan Avrupa ülkeleri tasarruf yapılması için kurallar getirdi. Evlerde kalorifer ya da klima dereceleri belli ısılara getirilirken gereksiz görülen sokak aydınlatması, bina aydınlatmaları kapatıldı.

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AMB FAİZ ARTIRDI, DOLAR GÜÇ KAYBETTİ

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı hamlesi sonrasında 20 yılın dibine gerileyen euro/dolar paritesi yeniden toparlanma gösterdi ve dolar bu nedenle güçlü para birimleri karşısında değer kaybetti.

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KRİPTO PARA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİN

Kripto paralarda marj aralığı bulunmadığı için para bir anda katlanabilirken bir anda da sıfıra düşebiliyor. Bunun önüne geçmek için emirli olarak işlemlere devam edilmesi ve stop noktalarının makul seviyelerde belirlenmesi gerekiyor. Büyük kayıplarla karşılaşmamak için önceden emir vererek zararı minimize etmek en doğru adım olarak görülüyor.

Sosyal medya, video yayınları yapan sitelerdeki kişilerin yorumlarına inanılmaması, kendisini uzman olarak tanıtanların tavsiyelerine uyulmaması gerekiyor. Kripto para piyasalarına ilişkin herhangi bir devlet otoritesinin getirmiş olduğu kural şu anda yok. Devlet otoritesinin kripto paralar için vermiş olduğu uzman lisansları da bulunmuyor. Bu nedenle kendi menfaatini öne çıkarmak için al-sat tavsiyesinde bulunan kişilerin tavsiyelerinin dikkate alınmaması önem arz ediyor.

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#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum

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