Kripto para dünyasında 600 milyon dolarlık siber saldırı yaşandı

Kripto para dünyasında PolyNetwork olarak bilinen protokole siber saldırı yapıldı, yaklaşık 600 milyon dolarlık hırsızlık yaşandı. PolyNetwork twitter’dan konuya ilişkin açıklama yayınlayarak on binlerce kişinin siber saldırıdan etkilendiğini belirtti. Tether ekibi, yaklaşık 33 milyon dolarlık Tether’in doldurulduğunu açıkladı.

Güvenlik firması SlowMist hacker’in e-mail ve IP adresinin saptandığını, saldırının uzun zamandır planlanan organize bir saldırı olduğunu duyurdu. Aralarında Binance’in de olduğu kripto para işlem platformlarının da PolyNetwork’e destek olduğu belirtildi. Milyarlarca dolarlık girişlerle cazibe merkezi haline gelen Defi uygulamaları aynı zamanda siber saldırıların da hedefi oluyor. Kripto güvenlik firması CipherTrace verilerine göre bu yıl gerçekleşen siber saldırıların yüzde 60’tan fazlası merkeziyetsiz finans sistemine yönelik saldırılardı.

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