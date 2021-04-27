Kripto Faruk Fatih Özer’e ilk dava açıldı

Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran bir iş insanı, 160 bin TL’sini kaptırdığını belirterek dava açtı ve şirketin mal varlıklarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Bursa’da yaşadığı belirlenen S. K. avukatı Sinan Keskin aracılığıyla İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Thodex uygulamasıyla 150 bin Hoolocin, 15 bin Dogecoin, 3 bin Stellar ve 7 bin adet Ripple cinsinde kripto para satın aldığını söyleyen iş insanı, Thodex’in ekranı kapandığı için varlıklarının silindiğini ve dolandırıldığını belirtti.



Dava dilekçesinde, iş insanının 160 bin TL’lik kripto para satın almasına rağmen, paraların değeri şu anda tespit edilemediği için belirsiz alacak davası açılması talep edildi. Dava dilekçesinde, fazlası bilirkişi tarafından tespit edilerek şimdilik bin TL’lik davanın kabul edilmesi istendi. Dava kapsamında Thodex’in tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmak mal varlıklarına el konulması da talep edildi.

Çok sayıda mağdurun kendisine ulaştığını kaydeden Av. Sinan Keskin, DHA’ya yaptığı açıklamada, Arnavutluk’a kaçan Özer’in, yatırımcılara coin vermediğini öne sürerek “Sanal anlamda insanlara bir sistem yaratmış. İnsanlar orada coin aldıklarını zannederken aslında ekranda soyut bir şeye yatırım yapmışlar” diye konuştu.

THODEX’TE 28 KİŞİYE YURTDIŞI YASAĞI KOYULDU

THODEX soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 kişiden 62’si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, 6 kişinin tutuklanmasını, 22 kişiye adli kontrol uygulanmasını istedi. Mahkeme 28 kişiye yurtdışı yasağı koydu.

Gözaltındakilerin 34’ü ise serbest bırakıldı. Thodex’in yönetiminde yer alan firari CEO Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer için ise ek gözaltı süresi verildi. Güven Özer ile Serap Özer’in para trafiğinin incelendiği, bu yönde sorular yöneltildiği belirtildi. Faruk Fatih Özer’in firarının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve şirketle bağlantısı olan 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 9 ilde operasyonlar düzenlemişti.

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