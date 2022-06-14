‘Kripto’ çöküş: Sanal paralar mayıstan bu yana değer kaybetmeye devam ediyor

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Cuma günü açıklanan ABD mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelerek 41 yılın zirvesini yenilemesiyle, piyasalarda risk iştahı azaldı. Kripto para piyasalarında ise sert bir etkiye neden oldu. Bitcoin, dünkü işlemlerde en düşük 22 bin 596 dolara kadar gerileyerek; yaklaşık 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü.



ENFLASYON GERİLİMİ



ABD mayıs ayı enflasyonu yüzde 8.3’lük beklentinin üzerinde kaldı ve yüzde 8.6 olarak açıklandı. ABD enflasyonu böylelikle 1981 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görürken; enflasyonda yaşanan yükselişin bir türlü önüne geçilememesiyle, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikasında daha da hızlanabileceği öngörüleri arttı. Fed’in yıl sonunda politika faizini yüzde 2.75 baz puana taşıması beklenirken; olumsuz gelen ekonomik veri sonrası Fed’in daha fazla faiz artırımına gidebileceği beklentisi yükseldi. Piyasalar, yıl sonunda Fed’in politika faizini yüzde 3.50 baz puan seviyesine kadar yükseltebileceğini fiyatlıyor. Fed’in faiz artırımında hızlanması piyasalarda riskli varlıklardan kaçışı da beraberinde getirirken; yatırımcının güvenli limanlara yönelmesine sebep oluyor.



GÖZLER FED’DE OLACAK



Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) haziran ayı toplantısı bugün başlıyor. Fed, faiz kararını yarın Türkiye saati ile 21:00’de açıklayacak. Piyasa beklentisi Fed’in 50 baz puan faiz artırımına gideceği yönünde. Faiz artırım kararının yanında Fed’in piyasalara vereceği mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21:30’da gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları, izlemeyi sürdürecekleri sıkılaşma politikasıyla ilgili ipuçları vermesi açısından kritik önemde olacak. Para piyasalarında ise Fed’in önümüzdeki 3 toplantıda 50’şer baz puan faiz artırımı fiyatlanıyor.

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Piyasalarda risk iştahının azalmasının, kripto para birimlerinde olumsuz etkisi direkt olarak görülüyor. Bitcoin fiyatları 22 bin 596 dolar seviyesine kadar gerileyerek, Aralık 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, dün yüzde 17 değer kaybederken; son 7 günlük kaybı yüzde 26’nın üzerinde oldu. Bitcoin’in piyasa değeri ise 434 milyar dolar civarında. İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, bin 166 dolar seviyesine kadar gerileyerek Ocak 2021 tarihinden bu yana dip seviyeyi gördü. Ethereum son 7 gün içerisinde yüzde 36’nın üzerinde kayıp yaşadı. Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, dün yaklaşık yüzde 16 oranında değer kaybederek 945 milyar dolara geriledi.

‘DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDEBİLİR’

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto paralarda yaşanan düşüş ile ilgili şunları söyledi: “ABD’deki enflasyondaki kötü ilerleme, borsadaki düşüş ve dünya çapında resesyon tehlikesi kripto para piyasalarını da olumsuz etkiliyor. Faiz artırımları devam edecek ve Fed’in gerçekçi olmayan artırımları piyasada daha da büyük bir huzursuzluk yaratıyor. Düşüş trendi bundan sonra da devam edecek gibi gözüküyor. Sonuçta kripto paralar şu an için büyük bir açmazda diyebiliriz.”

ŞİRKETLER İŞLEMLERİ ASKIYA ALDI

Kripto piyasasındaki sert hareketlilik, şirketlere de yansıdı. Kripto kredi platformu Celcius, güvenli bir pozisyon için tüm takas, transfer ve çekim işlemlerini askıya alma kararı aldığını açıkladı ve kararın arkasında likiditeyi dengeleme amacı olduğu ifade edildi. Binance de benzer bir karar alarak, Bitcoin çekişlerini geçici olarak durdurduğunu belirtti. Binance CEO’su Changpeng Zhao, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, sorunun 30 dakika içinde çözülmesinin beklendiğini ve bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.