Kredide kamu farkı

KAMU bankalarının verdiği kredi bir haftada 32 milyar liralık artış gösterdi. Kamu bankaları 10 Nisan tarihi itibariyle 863.2 milyar liralık kredi vermişti. 17 Nisan tarihi itibariyle verilen kredi miktarı 895.2 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde özel bankaların verdiği kredi 264 milyon lira artış gösterdi. Özel bankaların verdiği kredi 10 Nisan haftasında 523.4 milyar lirayken, 17 Nisan haftasında 523.6 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 10 Nisan’da 1 trilyon 818 milyar lira olan bankacılık sektörünün kredi hacmi 17 Nisan haftasında 1 trilyon 852 milyar lira oldu. Kredilerin 895.2 milyar lirası kamu bankalarından, 523.6 milyar lirası yerli özel bankalardan ve 433.1 milyar lirası da yabancı bankalar tarafından verildi. Kamu bankalarının 17 Nisan tarihi itibariyle verdiği ticari ve diğer krediler başlığı altında verdiği krediler 615.8 milyar liradan, 643.8 milyar liraya yükseldi. KOBİ kredileri 289.6 milyar liradan 309 milyar liraya, taksitli ticari krediler 197.7 milyar liradan 212.4 milyar liraşa çıktı. Taksitli ticari krediler içinde ihtiyaç kredisi 189.9 milyar liradan 204.6 milyar liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDEKİ ARTIŞ 3.9 MİLYAR

Kamu bankalarının verdiği tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları bir haftada 3.9 milyar lira artış gösterdi. 10 Nisan haftasında 247.4 milyar lira olan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları büyüklüğü 17 Nisan haftasında 251 milyar 361 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerindeki artış 5.4 milyar lira oldu. Bu grup içinde konut ve taşıt kredileri büyüklüğü değişmezken, ihtiyaç kredileri 102.8 milyar liradan 108.4 milyar lira çıktı. Böylece en fazla artış ihtiyaç kredilerinde yaşandı. Bireysel kredi kartları ise 18.8 milyar liradan 17.4 milyar liraya geriledi.

ÖZEL BANKALARDA DURUM NEDİR?

10 Nisan haftasında özel yerli bankaların verdiği kredi 523.4 milyar liraydı. 17 Nisan haftasında 523.6 milyar lira kredi verdiler. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları 202.5 milyar liradan 200.2 milyar liraya geriledi. Bu gerileme bireysel kredi kartları kullanımının gerilemesinden kaynaklandı. 10 Nisan haftasında 320.8 milyar lira olan ticari ve diğer krediler büyüklüğü 17 Nisan haftasında 323.4 milyar liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler 92.8 milyar liradan 93.2 milyar liraya çıktı. Bu kalem içinde 86.6 milyar liralık ihtiyaç kredisi kalemi bir haftada 87 milyar lira oldu. KOBİ kredileri ise 10 Nisan haftasında 142.1 milyar liraydı. 17 Nisan tarihli haftada 142 milyar lira oldu.