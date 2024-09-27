Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasında ne kadar ödenecek? İşte örnek hesaplamalar

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Vatandaşın ödemekte zorlandığı kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine ilişkin düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yüzde 3.11 faiz oranıyla yapılandırma devreye girecek.

Kredi kartlarının dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler kredi kartı borç bakiyelerini yapılandırabilecek. Yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılmayacak.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE GECİKME VARSA YAPILANDIRMA OLACAK

İhtiyaç kredilerinde anapara ve faiz ödemelerini 30 gün ve daha fazla geciktirenler ilave kredi kullanmadan mevcut kredilerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Yapılandırma için 1 yıl içinde başvurma şartı getirildi.

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME TUTARLARI DEĞİŞTİ

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Düzenleme yapılmadan önce kredi kartlarında asgari ödeme tutarları limiti 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si, limiti 25 bin TL ve üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 40'ı olarak gerçekleşiyordu.

Yeni yapılan düzenlemede kredi kartı limiti 50 bin lira ve altında olanlara yüzde 20 asgari ödeme, 50 bin lira ve üzeri olanlara yüzde 40 ödeme getirildi. Ödeme oranları aynı kaldı limitler yükseltildi.

FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak. Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTIYOR

BDDK'nın açıkladığı verilere göre yılbaşında takipteki alacak toplamda 191 milyar 983 milyon lira seviyesindeydi. Dün açıklanan son verilere göre 260 milyar 521 milyon liraya çıktı. 9 aylık değişim yüzde 36'ya yaklaştı. Son bir yıla baktığımızda geçtiğimiz yılın aynı döneminde 170 milyar 126 milyon olan takipteki alacaklar günümüzde 260 milyar 521 milyon liraya çıktı. Başka bir deyişle 1 yılda ödenmeyen borç yüzde 53 oranında artmış oldu.

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KREDİ YAPILANDIRMASINDA NE ÖDENECEK?

İhtiyaç kredisi çekerken 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunuyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse 100 bin liralık ihtiyaç kredisini yüzde 4 faiz oranıyla kullanan birisi kredisini yapılandırmak istediğinde 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Faiz oranı da en yüksek yüzde 3.11 olabilecek.

100 bin liralık kredinin 3 taksitini ödedikten sonra geriye kalan taksitleri ödeyemeyen kişi 9 taksiti yapılandırmak istediğinde geriye kalan mevcut ana parası 80 bin 383 lira oluyor. Geriye 9 ay ödemesi kalıyor ve mevcut taksit tutarı 11 bin 410 lira oluyor. Başka bir deyişle kredisini zamanında ödese toplam geri ödemesi 137 bin lira civarında gerçekleşiyor.

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Kalan 9 taksit için yüzde 3.11 faiz oranıyla 60 ay vadeyle borçlanmak isterse kredi masrafları hariç aylık ödemesi 3600 lira civarında gerçekleşiyor ve toplam geri ödemesi 215 bin lira seviyelerine ulaşıyor.

Başka bir deyişle kredisini yapılandıran kişi uzun vadeye yayarsa 113 bin lira civarında fazladan ödeme yapmış oluyor.

Yine aynı örneklemeyle yola çıkarsak ve yapılandırma vadesini 12 aya indirirsek aylık ödemesi 8590 liraya denk geliyor ve toplam geri ödemesi kredi masrafları hariç 103 bin lirayı aşıyor ve yine yapılandırma yaptığı için 350 lira civarında fazla ödeme yapmış oluyor.

Yapılandırmada ödeyebileceğiniz maksimum tutarı hesaplayarak başvuru yapmanız lehinize olacaktır.

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KREDİ KARTI YAPILANDIRMASINDA NELER OLACAK?

Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenler için de yüzde 3.11 faiz oranı ve 60 ay vade imkanı sunulacak.

Kredi kartına 200 bin lira borcu olan birisi borcunu taksitlendirmek istediğinde 60 ay vade seçeneğini kullanırsa aylık taksit ödemesi 9 bin lira civarında gerçekleşiyor. 200 bin liralık borcun geri ödemesi 535 bin liraya yaklaşıyor.

60 ay yerine 24 ay seçeneğini kullanırsa aylık taksitleri 13 bin 200 lira civarında gerçekleşiyor ve toplam geri ödemesi 316 bin lira seviyesinde oluşuyor.



(Not: Yapılandırma hesaplamasına Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi eklenmiştir. KKDF ve BSMV kredi veya kredi kartı yapılandırmasında ortaya çıkacak aylık taksitlerin faizleri üzerinden yüzde 15 olarak ayrı ayrı alınıyor. Bankaların yapılandırma nedeniyle yeniden hayat sigortası talep edip etmeyecekleri, dosya masrafı alıp almayacakları bilinmediğinden çıkacak ücretler hesaba katılmamıştır. Bankaların yapacağı kampanyalar da dikkate alındığında yüzde 3.11 azami faiz oranı daha da düşük gerçekleşebilir.)