×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Kredi kartı faizleri yükseltildi

Güncelleme Tarihi:

#Kredi Kartı#Faiz#Banka
Kredi kartı faizleri yükseltildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 16:15

Kredi kartı faiz oranları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükseltildi.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı 500 baz puan faiz artışının ardından, kredi kartı faiz oranları da 1 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yükseltildi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran yüzde 2,71'den yüzde 3,11'e çıkarıldı.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor.

Buna göre, Türk lirası Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,66'ya, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,56'dan yüzde 3,96'ya yükseltildi.

Haberin Devamı

Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak (Kredili mevduat hesapları için de geçerli) azami akdi faiz oranı yüzde 4,02'den yüzde 4,42'ye, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,32'den yüzde 4,72'ye geldi.

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 2,61'den yüzde 2,93'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,91'den yüzde 3,23'e çıkarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kredi Kartı#Faiz#Banka

BAKMADAN GEÇME!