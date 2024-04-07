Kredi kartı faizleri yükseldi

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Buna göre, kredi kartı işlemlerinde nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.66’dan yüzde 4.25’e çıkarıldı. Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi. Vergiler dahil edildiğinde kredi kartında azami akdi faiz oranı aylık yüzde 5.53, yıllık basit yüzde 66.3 oldu. Kredi kartında azami gecikme faiz oranı ise aylık yüzde 3.96’dan yüzde 4.55’e yükseltildi. Vergiler dahil edildiğinde kredi kartında azami gecikme faiz oranı aylık yüzde 5.92’ye, yıllık basit yüzde 71.04’e yükseltildi.

KARTLI HARCAMALAR REKOR KIRIYOR

Öte yandan, kartlı harcamalar son dönemde rekor üzerine rekor kırıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar lira oldu. TCMB verilerine göre ise, seçim haftası olan 29 Mart haftasında kredi kartı harcamaları 278.5 milyar TL ile rekor seviyeye çıktı. Kredi kartı harcamalarında en ağırlıklı bölüm internet harcamaları oldu. İnternet harcamaları 29 Mart haftasında 95,8 milyar TL oldu. Böylelikle internet harcamalarında da rekor seviye izlendi. İnternet harcamalarını 44,5 milyar TL ile alışveriş merkezleri ve marketler segmenti takip etti.