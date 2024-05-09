‘Kredi büyümesi tarihi düşük seviyeye inebilir’

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Döviz kredilerde hızlı büyüme olduğuna dikkat çeken Aran, son yıllarda TL’deki değer kayıpları nedeniyle kur riskini bilançoda taşımakta zorlandıklarını ve yabancı para kredi vermekten imtina ettiklerini, ancak bu yıl döviz kredilerin büyüdüğünü ifade etti.

81 İlde 81 Orman Projesi’ne ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Aran, ‘bankacılık sektörünün ve ülke ekonomisinin ‘ekstrem’ bir dönemi geride bırakmakta olduğunu ve dengelerin yıl sonuna kadar yerine oturmasını beklediğini söyledi.

Aran, “Yabancı para kredi veremiyor olmamızın nedeni kura güvenemiyor olmamızdı. Kur riskini taşıyamıyordu bilançolarımız... Şimdi OVP’deki kur hedeflerine inandığımız ve kurda bir risk görmediğimiz için yabancı para kredilerle ülkenin büyümesini finanse edebiliyoruz. Büyüme de yatırım da yabancı para kredilerle oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Mevduat ve kredi faizleri ile faizlerin enflasyona karşı konumlanmasının da henüz tam ‘oturmadığını’ dile getiren Aran, “Gittikçe bankacılığı daha yapabilir hale geleceklerini ama bu sıkıntının bir altı ay daha devam edebileceğini” düşündüğünü belirtti.

ENFLASYON İÇİN 30 EYLÜL TAHMİNİ

Geçen yılki genel seçimlerden sonra haziran ve temmuz aylarında aylık enflasyon rakamlarının keskin şekilde yükseldiğini hatıratan Aran, “3 Haziran’daki (mayıs sonu) enflasyon verisini gördükten sonra bu dönemi geride bırakacağız. 30 Eylül itibarıyla artık ülkede mevduat, kredi (faizleri) ve enflasyonun artık daha makul bir seviyede oturmaya başladığını göreceğiz” dedi.

Aran ayrıca, yükselen kredi faizleriyle birlikte bireysel kredi ve kredi kartlarında takibe düşen kredi (NPL) oranlarının artacağı sinyallerinin gelmeye başladığına, ticari kredilerde ise NPL artışı görülmediğine dikkat çekti. Bireysel tarafta NPL oranındaki artışın yıl sonunda duracağını öngören Aran, ticari kredilerde ise gelecek yıl artış görülebileceğini ifade etti.