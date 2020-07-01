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Ekonomi
Haber Giriş: 01.07.2020 - 16:06,Son Güncelleme:

KPSS tercihleri ne zaman? KPSS-2020/1 tercih tarihi belli oldu

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KPSS tercihleri ne zaman? KPSS-2020/1 tercih tarihi belli oldu
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından KPSS tercih tarihleri, memur adaylarının araştırdığı konu oldu. İşte, KPSS-2020/1 tercihleri hakkında ayrıntılar...

Kamuya personel alımı için ön şartlardan olan KPSS'de 2020 tercihleri için önemli bir gelişme yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklama ile KPSS tercih tarihleri hakkında tarih bilgisini paylaştı.

Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.

KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.

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