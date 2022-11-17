Kötü sürücüye yüzde 200 zam

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Trafik sigortasında yol haritası açıklandı, hasarsızlık indirimine konu olan basamak sistemi değişiyor, hasarsız sürücüye yüzde 50 indirim gelirken, hasarlı sürücüler trafik sigortasını yüzde 200 zamlı yaptıracak.

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, sigorta sektörünün temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirdiği toplantıda, trafik sigortasında yeni yol haritasını açıkladı. Eroğlu, trafik sigortasından, 15.5 yılda, 17.5 milyar TL zarar edildiğini, sadece 2022 yılının 20 milyar TL zararlar kapatılacağını belirterek, bu zararı da sigorta yatırımcılarının karşıladığını söyledi.

EHLİYETE EL KONABİLİR

Eroğlu, sigorta şirketlerinin yüksek zararlar etmemesi, sürücülerin de uygun fiyatlarla trafik sigortası yaptırabilmesi için yeni yol haritasını belirlediklerini ifade ederek, “Öncelikle trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Mevcut sistem 7 basamaktan oluşuyor. Buna hasarsız sürücüler için 8. basamağı; çok hasarlı sürücüler için de 0. basamağı ekliyoruz. 8. basamağa çıkan sürücülere yüzde 50 indirim uygulanacak, 0. basamağa inen sürücülere ise yüzde 200 zam yapılacak. Bu uygulamayı hemen başlatacağız. Böylece özellikle ticari araçların sigortalarında hem iyi sürücü, kötü sürücü ayrımına gideceğiz hem de sürücü davranışlarını kontrol edeceğiz. Tespitlerimize göre yılda 3’ten fazla kaza yapan 6 binin üzerinde sürücü var. Bunları 0’ıncı basamağa alacağız. Ayrıca bu sürücülere trafik eğitimi verilmesinden tutun da ehliyetlerinin bir süreliğine el konulmasına kadar uzanan bazı yaptırımlar uygulanmasını da sağlayacağız” dedi.

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KİŞİ TEMELLİ POLİÇE

Eroğlu, trafik sigortasında atacakları diğer adımlara da değinerek, ticari araçlar için kişi temelli poliçe uygulamasına geçileceğini de açıkladı. Bugün için trafik sigortasının sürücüye değil araca yönelik yapıldığını vurgulayan Eroğlu, “Sürücü bir yıl bir şirkette çalışıyor, kaza yapıyor, aracın işleteni kusurlu oluyor. Sürücü ertesi yıl bir başka şirkette çalışmaya başlıyor, yine kaza yapıyor, trafik sigortası aracın işletenine yapıldığından sürücü yine kusursuz gözüküyor. Kişi temelli poliçe ile bunu değiştireceğiz. Böylece sürücünün hasar geçmişini görebileceğiz” dedi.

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DOĞRUDAN TAZMİN SİSTEMİ

Trafik sigortasında yol haritasının diğer unsurlarının da trafik sigortası sicil kaydı uygulaması ve trafik sigortasını fiyat odaklı poliçe olmaktan çıkartıp, sürücülerin hizmet almalarına da imkan tanıyacak doğrudan tazmin uygulaması olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Önümüzdeki dönemde motosiklet, traktör gibi sigortalılık oranı düşük araçlarda sigortalılık oranını artırmaya odaklanacağız. Trafik sigortasındaki sorunlar için yapısal çözümler gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yol haritasındaki tüm eylemleri gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Eroğlu

TRAFİK SİGORTASI SİCİL KAYDI GELİYOR

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SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortasındaki yeni yol haritasını açıklarken, yapılacaklardan birinin de trafik sigortası Sicil Kaydı getirmek olduğuna değinerek, bu konuda şu açıklamaları yaptı: “Ticari araçlarda, ağır kusurlu haller için Trafik Sigortası Sicil Kaydı getireceğiz. Bu uygulamaya da 2025 yılında geçeceğiz. Böylece sürücülerin hasar geçmişini görebileceğiz. Nedir ağır kusur halleri? Kırmızı ışık ve emniyet şeridi ihlali, taşıt kullanım süresinin üzerinde araç kullanımı, hız sınırı ihlali gibi ihlaller. Bu ihlaller için Trafik Sigortası Sicil Kaydı getireceğiz. Sicil kaydı iyi olmayan sürücüler belki de iş bulamayacaklar. Artık sürücü davranışlarını yönetmemiz gerekiyor.”