Koton’da kurucu çift yönetimi bıraktı

Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti yönetimden ayrılırken, şirket çalışanı Lütfü Döşkaya müştereken yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Koton’un yüzde 50 hissesi 2012’de özel sermaye fonu özel girişim sermayesi Turkven’in sahibi olduğu Hollanda merkezli Nemo Apparel BV’ye satılmıştı. Bu satış 500 milyon dolara gerçekleşmişti. 1 Nisan’da değişen yönetimle şu an şirketin yönetim kurulu başkan yardımcılığını münferitten Nemo Apparel BV yürütüyor. 10 bini aşkın çalışanı bulunan Koton’un bir süredir ödeme güçlüğü çektiği ve borçları için bankalarla görüşmeler yaptığı öğrenildi.