Korsana karşı ‘denetimli’ mücadele

Telif Hakları Genel Müdürlüğü, müzik ve sinema yapımları ile kitaplara ilişkin bandrol satışı, düzenlenen yapımcı belgeleri, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemi ile korsanlıkla mücadele operasyonlarına ilişkin ilk altı aylık rakamları açıkladı. Bandrol ve kayıt-tescil istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın bandrolü satışı bu yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 arttı ve 194 milyon 510 bin 256 adet olarak gerçekleşti. Korsanla mücadele kapsamında ise 81 ilde faaliyet gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü İl Denetim Komisyonları, bu yılın ilk altı ayında 183 denetimde 183 bin 615 materyal ele geçirildi.

EN FAZLA EĞİTİMDE

Bu yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı eğitim kategorisindeki yayınlarda oldu. Eğitim alanında 90 milyon 551 bin 693 adet bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 45 milyon 232 bin 610, inanç kategorisinde 16 milyon 648 bin 219, çocuk-gençlik kategorisinde 22 milyon 507 bin 352, yetişkin kurgu kategorisinde 16 milyon 400 bin 964, ithal yayın kategorisinde 1 milyon 252 bin 623 ve akademik alanda 1 milyon 916 bin 795 adet bandrol satıldı.

158 FİLM TESCİL EDİLDİ

Sinema alanında 158 adet sinema filmi tescil edilerek 54 bin 463 adet, müzik alanında da 714 adet müzik yapımı tescil edilerek 900 bin 49 adet bandrol satışı gerçekleştirildi. Dijital oyunlarda ise 32 adet tescil işlemiyle birlikte 114 bin 572 adet bandrol satışı oldu. Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı ilk yarısında 155 sinema, 136 müzik olmak üzere toplamda 291 adet yapımcı belgesi düzenlendi. Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı 2020 yılının ilk 6 ayında 582 olarak gerçekleşti. Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim edebiyat eseri sahipleri oldu. Verilere göre 2020 yılının ilk 6 ayında 259 adet ilim edebiyat eseri kayıt-tescil edilirken, 81 güzel sanat eseri, 196 bilgisayar programı ve 11 adet musiki eseri ile 18 adet sinema eserinin kayıt-tescili yapıldı.