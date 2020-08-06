Koronavirüse karşı el tipi UV cihazı

Dünyada 7 milyondan fazla kişiyi enfekte eden koronavirüsü, taşınabilir X5 Sterilizasyon Çubuğu er ortamda sterilizasyon sağlayabiliyor.

Ozon ve kimyasal içermeyen, 20 adet UVC (Ultraviyole-C) LED lambası ile donatılmış 59S - X5 Sterilizasyon Çubuğu; su veya kimyasal maddeye gerek kalmadan bakteri, mikrop ve virüslerin yüzde 99,9’unu öldürüyor. Evde, ofiste ve yolculukta; masa, koltuk, yastık, yorgan, halı, klavye, klozet, lavabo, laptop gibi hemen hemen her yüzeye uygulayarak bakteri, mikrop ve virüslerden arındırılmış sterilize ortam sağlıyor.

PANDEMİ BU CİHAZLARA TALEBİ ARTTIRDI



Cihazdaki antiseptik UV (Ultraviyole) ışınları, hastaneleri, uçakları, ofisleri ve fabrikaları sterilize etmek için kullanılıyor ve pandemi sırasında bu ışığa talep arttı. Çin'de tüm otobüsler gece boyunca mavi ışıkla aydınlatılırken, UV lambalı robotlar hastanelerde temizlik yapıyor.

ABD’li araştırmacılar, Covid-19'u öldürebilen el tipi UV ışık cihazlarının yakında cep telefonları kadar yaygın olabileceğini, yıllardır UV ışınlarının virüslerin içindeki genetik materyali yok edebileceğini ve yüzeylerde hayatta kalma yeteneklerini engelleyebileceğini öne sürüyor. X5 Sterilizasyon Çubuğu: İş yeri, otel ev ortamlarında kullanılabiliyor.





ULTRAVİYOLE-C LED NEDİR?



Ultraviyole güneş tarafından üretilen ultraviyole ışığı ifade eder. Ultraviyole-C, dalga boyu 200 - 290 nanometre (nm) arasında olan UV ışığını ifade eder. UVC ışınları Dünya'nın yüzeyine ulaşmadan önce neredeyse tamamen atmosfer tarafından filtrelenir. Ultraviyole-C LED 260 - 280 nm aralığındaki özel dalga boyunu referans alarak UVC ışını üretir.

Ultraviyole-C sterilizasyonu profesyonel bir teknoloji olarak bakteri ve mikropları DNA ve RNA’larını yok ederek öldürmektedir. Hastanelerde sterilizasyon dolapları ve cihazlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.