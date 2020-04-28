MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKoronavirüs sonrası ekonomi senaryoları
GeriEkonomi Koronavirüs sonrası ekonomi senaryoları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN
Haber Giriş: 28.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Koronavirüs sonrası ekonomi senaryoları

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Koronavirüs sonrası ekonomi senaryoları
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulan, koronavirüs sonrasında ekonomik projeksiyon raporunda, petrol fiyatlarındaki düşüşün Merkez Bankası’nın enflasyon hedefine ulaşması açısından elini rahatlatacağı savunuldu.

Raporda, “Bu durum atılacak genişletici adımlar için önayak olacaktır. Cari açık azalacak, üretim ve hasıla artacaktır” denildi. Raporda, dünyada düşen petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisi ve cari açığın azaltılması açısından istenen bir durum olduğu belirtildi. Raporda “Petrol fiyatlarında meydana gelecek değişmeler ekonomide üretimden enflasyona kadar pek çok faktör üzerinde etkiler meydana getirmektedir. Petrol fiyatları düştükçe üretim maliyetleri azalacak, üretim ve hasıla artacaktır. Düşen üretim maliyetleri ve ithal mal fiyatlarının da azalması enflasyonun da düşmesini beraberinde getirecektir. Özellikle içinde bulunulan pandemi koşullarında giderek düşen yurtiçi talep koşulları da beraber değerlendirildiğinde petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki düşüş etkisi daha da derin olacaktır” denildi.

FİRMALARIN MALİYETİ DÜŞECEK

Erdoğan’ın kurmaylarıyla değerlendirdiği post pandemi döneminde ekonomideki projeksiyona ilişkin Bilimler Akademisi üyelerinin ekonomistlerince hazırladığı raporda, “Doğal olarak, düşen enflasyon Merkez Bankası’nın da enflasyon hedefine ulaşmak açısından elini rahatlatırken aynı zamanda da ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşullardan da ivedilikle sıyrılması adına atılacak genişletici adımlar için de önayak olacaktır. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki düşüş zaten önemli bir darboğazda olan firmaların maliyetlerinin düşmesi açısından da oldukça önemli olacaktır” vurgusu dikkat çekti.

False
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle