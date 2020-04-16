Korona martta konuta bulaşmadı!

Türkiye genelinde mart ayında 108 bin 670 konut satıldı. Martta satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 8.49 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı. Son 8 ayın en düşük konut satışı gerçekleşse de koronavirüsün gayrimenkul sektörüne etkisi mart ayında sınırlı kaldı. Çünkü Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta görüldü. Ayın ilk günlerinde başlayan alım süreçleri zor şartlarda olsa da tamamladı. Bu nedenle geçen ay ülke genelinde yapılan satışlarda ciddi kayıp yaşanmadı. Sektör temsilcilerine göre salgının olumsuz etkisi nisan ayında daha net görülecek.

Konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına inmesiyle mart ayında ülke genelinde yapılan banka kredili satışlar yüzde 90.4 arttı ve 43 bin 329 oldu.

KREDİLİ SATIŞ ARTTI

Toplam satış içinde kredili satış payı yüzde 39.9’u gördü. Senet ya da peşin gibi alım modelleri ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 oranında azalarak 65 bin 341 oldu. Mart ayında da konut alıcısı tercihini 2. elden yana kullandı. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.5 artış göstererek 74 bin 581 oldu. Sıfır konut satışı ise yüzde 22.8 azalarak 34 bin 89’a geriledi. Mart ayında yabancılara ise geçen yıla göre yüzde 3 düşüşle 3 bin 36 konut satıldı. İlk sırayı bin 513 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 ile Ankara, 110 ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi. Mart ayında İran vatandaşları Türkiye’den 465 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 426 konut ile Irak, 227 konut ile Rusya Federasyonu, 184 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Filistin izledi.

İLK ÇEYREK OLUMLU

Yılın ilk çeyreğine baktığımızda da konut satışlarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Ocak-mart döneminde bir önceki döneme göre yüzde 33 artışla 341 bin 38 konut satıldı. Yılın ilk çeyreğinde kredili konut satışı da yüzde 238.6 oranında artarak 129 bin 299’e yükseldi. Yılın ilk 3 ayında yabancılara konut satışları da yüzde 13.8 artarak 10 bin 948 oldu.

‘YAZ AYLARINDA TALEP PATLAR’

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, koronavirüs sürecinin kaçınılmaz olarak konut satışlarına olumsuz yansıdığını söyledi. Bu etkiyi nisanda daha net göreceğimizi belirten Durbakayım, “Salgın sürecinde bastırılmak zorunda kalınan konut talebinde yaz döneminde bir patlama yaşanması kaçınılmaz olacak” dedi. Konuta talebin sürdüğünü belirten Durbakayım, vatandaşların yatırım ve tasarruflarını yönlendirmek istedikleri konutu bire bir görmek için beklemede olduğunu dile getirdi. Durbakayım, şöyle devam etti: “Konut üreticileri olarak beklentimiz salgınının en yoğun olduğu bu dönemlerde ve geçiş sürecinde ötelenen talebi canlı tutmak ve nakit akışını sağlayacak bir miktar satışı tetiklemesi için tapu harç giderleri ve KDV indiriminin devreye alınması.”